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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 07:16 م 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:16

صورة وزعتها الرئاسة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي في 20 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)