هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أبريل, 2019 07:40 ص

زهور تكريمية ورسالة تضامن للصحافية لايرا ماكي التي قتلت في لندنديري بإيرلندا الشمالية، في 19 نيسان/أبريل 2019

أعلنت شرطة إيرلندا الشمالية السبت توقيف شابين يبلغان من العمر 18 و19 عاما على خلفية التحقيق في مقتل صحافية عمرها 29 عاما في إطلاق نار ليل الخميس الجمعة بعد أعمال شغب في مدينة لندنديري.

وتم توقيفهما بموجب قوانين مكافحة الإرهاب ونقلا إلى مركز للشرطة في بلفاست للتحقيق، وفقا للشرطة الإيرلندية الشمالية.

ونشرت الشرطة الجمعة لقطات لكاميرات مراقبة "للحادثة" ودعت إلى مساعدتها في تقديم إفادات. وقال أحد المحققين "تلقينا حتى الآن عددا كبيرا من الاتصالات والمعلومات".

وأضاف أن "الناس رأوا مطلق النار". وتابع أن "الرد على التساؤلات عما جرى (...) موجود لدى سكان المنطقة. أطلب من الناس أن يفعلوا اللازم من أجل لايرا ماكي وعائلتها ومدينة لندنديري، ومساعدتنا على وقف هذا الجنون".

وكان مساعد قائد شرطة إيرلندا الشمالية مارك هاملتون أعلن في مؤتمر صحافي في لندنديري الجمعة مقتل ماكي (29 عاما) برصاص رجل فتح النار على شرطيين تدخلوا في حي كريغان حيث أطلقت عبوات حارقة عليهم وأحرقت آليتان.

وقال "للأسف عند الساعة 11,00 من الليلة الماضية، أطلق مسلح النار مرات عدة على الشرطة وجرحت شابة تبلغ من العمر 29 عاما"، موضحا أنها "توفيت في المستشفى متأثرة بجروحها".

وحمل هاملتون "المنشقين الجمهوريين العنيفين" و"على الأرجح الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد" المجموعة المنشقة عن الجيش الجمهوري الإيرلندي التاريخي، مسؤولية مقتل الصحافية.

وذكرت وكالة "جانكلو اند نيسبيت" الأدبية أن ماكي مولودة في بلفاست وكتبت الكثير عن النزاع في إيرلندا الشمالية وعواقبه. وقد وضعت على حسابها على تويتر مساء الخميس صورة يبدو أنها لأعمال العنف في لندنديري. وكتبت "أمر مؤسف".

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