هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أبريل, 2019 12:38 م

عناصر الشرطة يبحثون عن أدلة في مكان مقتل الصحافية لايرا ماكي في ديري، الجمعة 19 نيسان/أبريل 2019

أوقفت شرطة مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية السبت في مدينة لندنديري شابين في اطار التحقيق في مقتل صحافية بالرصاص في إيرلندا الشمالية، وحذرت من بروز "نوع جديد من الارهاب".

وقالت الشرطة السبت إن عمر الشابين 18 و19 عاما وأوقفا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب ونقلا إلى مركز للشرطة في بلفاست للتحقيق.

وقتلت الصحافية لايرا ماكي (29 عاما) بعدما أطلق رجل الرصاص على شرطيين تدخلوا ليل الخميس الى الجمعة في حي كريغان الكاثوليكي حيث تم القاء نحو خمسين عبوة ناسفة على الشرطة وأحرقت سيارتان.

وأعادت المأساة الى الاذهان مراحل "الاضطرابات" القاتمة التي مزقت هذه المقاطعة البريطانية لثلاثة عقود.

وكانت تلك المواجهات بين جمهوريين قوميين (كاثوليك) يناصرون اعادة توحيد ايرلندا، وووحدويين (بروتستانت) يناصرون تبعية ايرلندا للتاج البريطاني، وخلفت نحو 3500 قتيل قبل أن تنتهي ب"اتفاق الجمعة العظيمة" في 1998.

وقال جايسون مورفي احد المحققين "أعتقد ان المسؤولين (عن مقتل الصحافية) من عناصر الجيش الجمهوري الجديد" في اشارة الى مجموعة منشقة عن المنظمة الرئيسية القومية شبه العسكرية (الجيش الجمهوري الايرلندي) التي كانت تناضل من اجل اعادة توحيد ايرلندا بما في ذلك بالوسائل العنيفة.

وأضاف "نحن نشهد بروز نوع جديد من الارهابيين، هذا مقلق جدا".

-"ارقدي بسلام"-

ووجهت الشرطة نداء لتقديم شهادات وبثت مشاهد من كاميرات المراقبة لرجل مقنع مكشوفا خلف جدار وبدأ يطلق النار من مسدس باتجاه جمع وقوات الامن.

وقال مورفي "هناك أناس رأوا مطلق النار" مضيفا "الاجوبة بالتالي على ما حدث (...) توجد بين السكان المحليين. أنا أطلب من الناس ان يقوموا بالواجب حيال ليرا ماكي وأسرتها ولمدينة لندنديري ومساعدتنا في وقف هذا الجنون".

وبحسب الصحافة البريطانية يرى المحققون ان المواجهات في ديري اندلعت اثر عملية دهم للشرطة في منازل بكريغان.

وقال القس جوزف غورملي لقناة بي بي سي "أعمال الشغب هي بوضوح مدبرة" مضيفا "هناك مجموعة صغيرة من الناس تريد اللعب عبر السياسة بحياتنا".

وبحسب الوكالة الادبية جانكلو اند نيسبت فان الصحافية ولدت في بلفاست وكانت كتبت كثيرا عن النزاع في ايرلندا الشمالية وانعكاساته.

ونظم تجمع عام الجمعة في كريغان تكريما للصحافية ووضع الكثير من باقات الزهور في موقع الجريمة مرفقة برسائل على غرار "ارقدي بسلام" او "نورك انطفأ قبل الاوان".

وكتب الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون الذي تولى دورا أساسيا في توقيع اتفاق الجمعة العظيمة، في تغريدة "أن مقتل ليرا ماكي وأعمال العنف (...) فطرت قلبي".

-سلام"هش"-

وقال ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست، "إن مقتل ماكي المأسوي يذكرنا بمدى هشاشة السلام. علينا جميعاً العمل للحفاظ على مكتسبات اتفاق الجمعة العظيمة".

وسجلت أعمال العنف قبل نهاية اسبوع الفصح الذي يحيي فيه الجمهوريون انتفاضة وقعت في دبلن في 1916 وأدت الى اعلان قيام جمهورية ايرلندا في يوم اثنين عيد الفصح.

ولندنديري التي يطلق عليها الجمهوريون ديري تعبيرا عن رفضهم لربطها بالمملكة المتحدة، تقع على الحدود مع جمهورية ايرلندا. وكانت شهدت مأساة "السبت الدامي" في 30 كانون الثاني/يناير 1972 حين أطلق جنود بريطانيون النار على مشاركين كاثوليك في مسيرة سلمية، ما أوقع 14 قتيلا.

وفي كانون الثاني/يناير اثار تفجير سيارة مفخخة في ديري مخاوف من موجة عنف جديدة تقف خلفها مجموعات شبه عسكرية.

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