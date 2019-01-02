توقيف صحافي بسبب تغطيته للانتخابات في بنغلادش

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يناير, 2019 12:45 م

الشيخة حسينة واجد التي فازت بولاية رابعة على رأس الحكومة في بنغلادش، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 في دكا

أوقف صحافي وهرب آخر في بنغلادش الاربعاء لنشرهما "معلومات مغلوطة" تتعلق بمخالفات خلال انتخابات الأحد التي اتسمت بفوز ساحق لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة، كما اعلنت الشرطة.

فقد أوقف هدايت حسين ملا الذي يعمل لحساب صحيفة "دكا تريبيون" مساء الثلاثاء بموجب قانون مثير للجدل تقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بأنه يتيح للحكومة إسكات أي صوت منشق.

واعتقل حسين ملا في منطقة خولنا (جنوب) بعدما اشار الى وجود 22 ألفا و419 ناخبا اكثر من المسجلين في إحدى الدوائر، كما قال المسؤول في الشرطة المحلية محب الرحمن.

واضاف المسؤول في الشرطة ان "نسبة المشاركة كانت 80 بالمئة"، موضحا أن ملا متهم ب"نشر معلومات مغلوطة بهدف اثارة تساؤلات حول الانتخابات".

وقد يحكم على حسين ملا بالسجن 14 عاما بموجب قانون صارم حول الصحافة اصدرته رئيسة الوزراء.

وأكد محب الرحمن أن صحافيا آخر ملاحق بعدما رفع موظف محلي شكوى على هذين الصحافيين بموجب هذا القانون حول الصحافة.

وفازت الشيخة حسينة واجد (71 عاما) بولاية رابعة على رأس الحكومة. وستكون هذه ولايتها الثالثة على التوالي في هذا المنصب.

وتولت حسينة واجد رئاسة الحكمة في فترة نمو اقتصادي متين للبلاد، لكن معارضيها يصفونها بأنها مستبدة قمعت الانشقاق بحملات توقيف واسعة لناشطي المعارضة رافقتها حوادث اختفاء وإجراءات ضد الصحافة.

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