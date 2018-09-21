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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 سبتمبر, 2018 07:07 م 21 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:07

إحضار اللبناني أسعد أحمد بركات إلى قصر العدل في أسنسيون في 2003 (afp_tickers)