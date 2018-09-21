توقيف لبناني في البرازيل متهم بتمويل حزب الله
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إحضار اللبناني أسعد أحمد بركات إلى قصر العدل في أسنسيون في 2003(afp_tickers)
أعلنت الشرطة الفدرالية البرازيلية الجمعة توقيف اللبناني أسعد أحمد بركات المتهم بتمويل حزب الله عبر تبييض أموال في كازينوهات عند المثلث الحدودي بين البرازيل والأرجنتين والباراغواي.
وبركات البالغ 51 عاما مُدرج منذ 2006 على لائحة وزارة الخزانة الأميركية للأشخاص المشتبه في تمويلهم حزب الله. وكان أوقف في فوز دي إيغواسو، عند الحدود البرازيلية.
وأوضحت الشرطة الفدرالية في بيان أن "القضاء الباراغواياني أصدر مذكرة توقيف بتهمة التزوير واستعمال المزور" بحق بركات، مضيفة أن "المحكمة البرازيلية العليا أصدرت في 19 أيلول/سبتمبر قرارا بحبسه".
وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن "عصابة بركات" قامت بتبييض عشرة ملايين دولار في كازينو إيغواسو، في الجانب الأرجنتيني من الحدود.
وكان بركات قضى ست سنوات في الحبس في الباراغواي لإدانته بالتهرب الضريبي، وأطلق سراحه عام 2008.
وتزدهر في منطقة التقاء الحدود بين البرازيل والأرجنتين والباراغواي عمليات تهريب البضائع وتبييض الأموال.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب