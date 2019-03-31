هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 11:30 ص

نساء عراقيات يرمين زهورا في نهر دجلة في 22 آذار/مارس 2019 بعد غرق عبارة في المكان قتل فيها حوالى مئة شخص

أعلنت السلطات القضائية العراقية الاحد القبض على مالكي عبّارة أسفر غرقها في الموصل عن مقتل 100 شخص، بالاضافة الى ثلاثة مهندسين "صادقوا" على صلاحيتها للعمل.

وكان أغلب ضحايا العبارة التي غرقت في 21 آذار/مارس في مدينة الموصل في شمال العراق من النساء والاطفال الذين كانوا يحتفلون بعيد نوروز وعيد الأم. ولا يزال 63 من الضحايا مفقودين حتى الان رغم استمرار عمليات البحث.

وقال مجلس القضاء الأعلى إنّ "اللجنة التحقيقية المسؤولة عن متابعة الحادث، أعلنت القبض على مالكي العبارة التي تسببت في غرق عشرات الضحايا ووقف ثلاثة مهندسين صادقوا على افتتاح المشروع ومطابقته للشروط المطلوبة".

واكد البيان أنّ "التحقيق في هذه الدعوى محصور بيد القضاء" من خلال "لجنة مكونة من ثلاثة قضاة ومدع عام".

ولم يكشف البيان عن أسماء الأشخاص الذين تم اعتقالهم ولا الظروف التي رافقت عملية الاعتقال، لكنه أشار إلى أن ذلك حدث في مدينة أربيل الواقعة على بعد مئة كيلومتر عن مدينة الموصل.

وقرر مجلس النواب العراقي الأحد الفائت بالإجماع إقالة محافظ نينوى ونائبيه، إثر الحادث الدامي.

واتهم عراقيون غاضبون الفساد والإهمال الحكوميّ بالتسبب في الحادث.

ويعاني العراق منذ سنوات من فساد استشرى في مؤسساته ويحتل المرتبة 12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وقد تسبّب هذا الفساد خلال السنوات ال15 الماضية بخسارة 228 مليار دولار ذهبت الى جيوب سياسيين وأصحاب مشاريع فاسدين، وفق مجلس النواب العراقي.

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