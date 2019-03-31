هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 07:57 ص

مروحية محملة بالمياه في إطار محاولات إخماد الحريق الذين اندلع في برج في دكا بتاريخ 28 آذار/مارس 2019

أوقف مالكا مبنى يضم مكاتب شركات في عاصمة بنغلادش دكا وأسفر احتراقه الخميس عن 26 قتيلاً واتهما بالإهمال الجنائي، بحسب ما أعلنت الشرطة الأحد.

دمّر الحريق برج "أف آر" المؤلف من عشرين طابقاً ويعمل داخله مئات الموظفين في حي الأعمال "بناني"، ما أعاد إطلاق الجدال حول سلامة المباني في بنغلادش.

وقالت الشرطة إنها أوقفت رجلين هما سمحي فاروق وتصوير الإسلام، وهو مسؤول محلي في حزب بنغلادش القومي المعارض.

ويملك فاروق نسبة 45% من المبنى، كما يملك الأرض التي شيّد عليها، وفق ما أكد لوكالة فرانس برس المسؤول في الشرطة مشهور رحمن.

والمشتبه فيه الثاني يملك أيضاً جزءا من البناء الذي تقول الشرطة إنه كان يخضع لأعمال توسعة غير قانونية ولا يفي بمعايير السلامة من الحرائق.

وتبحث الشرطة أيضاً عن مدير الشركة التي شيّدت المبنى في التسعينات.

وأعرب وزير الإسكان رسول كريم بعد الحريق عن غضبه، معتبراً أن المأساة هي بمثابة "جريمة قتل".

وبحسب رجال الإطفاء، فالمبنى لم يكن مزوداً بمخارج الطوارئ وبمضخات المياه الضرورية كما أن مدخل سلّم الإنقاذ كان مقفلاً.

وبحسب سلطات الإسكان، فإن الطوابق الخمسة العليا قد شيّدت بدون تصريح.

ولا تلتزم معظم المباني في العاصمة دكا التي يعيش فيها 15 مليون شخص بمعايير الوقاية من الحرائق، بحسب دراسة في عام 2012 لجامعة بنغلادش للهندسة والتكنولوجيا.

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