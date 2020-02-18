هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 10:25 ص

علم لتنظيم الدولة الاسلامية مرمي أرضاً في قرية الباغوز بمحافظة دير الزور السورية في 24 آذار/مارس 2019.

أوقفت شرطة مكافحة الإرهاب التركية مسؤولاً سابقاً في تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي في سوريا، يعمل في تصليح منشآت الغاز في تركيا منذ مغادرته التنظيم، وفق ما أفادت الثلاثاء وسائل إعلام تركية.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن هذا السوري البالغ من العمر 50 عاماً، الذي عرّف عنه باسمه الجهادي أبو تقية الشامي، أوقف الاثنين في موقع بناء في منطقة بورصة في شمال غرب تركيا.

ونشرت وسائل الإعلام التركية مقطع فيديو يظهر فيه المشتبه به حليق الذقن، ويرتدي سروال عمل مغطى بالجص، وقبعة سوداء، في ما كان يجري اقتياده بقوة من جانب شرطيين اثنين.

ووصفت الأناضول هذا الشخص بأنه جلّاد ومسؤول كبير سابق في تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة دير الزور في شرق سوريا.

ويظهر أبو تقية الشامي في فيديو قديم نشر قبل سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعدم مدنياً بإطلاق رصاصة في مؤخرة رأسه. وكانت حينها لحيته طويلة وكثيفة.

وأتاح اعتقال هذا الشخص توقيف ثلاثة آخرين يشتبه بأنهم قاتلوا مع تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب الأناضول.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية لسنوات على مناطق شاسعة في سوريا العراق إلى حين هزيمته عسكرياً العام الماضي.

واتهمت تركيا مطولاً من حلفائها بانها لم تفعل ما يكفي للتصدي لعبور الجهاديين إلى سوريا من أراضيها.

وبعد تعرضها لعدة هجمات في عام 2015، كثّفت تركيا عمليات التوقيف وتفكيك خلايا جهادية.

وترسل أنقرة عادةً الجهاديين الموقوفين في أراضيها إلى البلدان المتحدرين منها.

غكغ/لو/اا

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