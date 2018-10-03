توقيف مشتبه به اثر إرسال طرود إلى البنتاغون تحتوي على مادة قريبة من الريسين
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موظفون في وزارة الدفاع الأميركية يفحصون البريد لدى وصوله إلى المركز القريب من البنتاغون في واشنطن(afp_tickers)
أعلنت الشرطة الأميركية الأربعاء توقيف مشتبه به في حادثة ارسال الطرود الى البنتاغون هذا الأسبوع والتي كانت تحتوي على مادة يشتق منها سم الريسين.
وأوقفت السلطات ويليام كلايد الين من ولاية يوتا في غرب الولايات المتحدة وهو قد يواجه اتهامات جنائية بحلول الجمعة، على ما ذكر الموقع الالكتروني لمحطة تلفزيون "كيه إس إل" نقلا عن وزارة العدل.
ولم تقدم المحطة مزيدا من التفاصيل عن هوية المشتبه به الموقوف أو دوافعه.
والاثنين رصد مركز البريد في البنتاغون طرودا مشبوهة موجهة إلى وزير الدفاع جيم ماتيس وقائد البحرية الاميرال جون ريتشاردسون.
وصرحت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت لوكالة فرانس برس "يبدو أنها مادة يشتق منها الريسين .. ولم تكن الريسين نفسه" مؤكدة أن الأمر لا يزال قيد التحقيق.
من ناحية أخرى قال الجهاز السري الأميركي أنه رصد "طردا مشبوها" موجها إلى الرئيس دونالد ترامب الاثنين.
وقال الجهاز المكلف حماية الرئيس إن "البيت الأبيض لم يتسلم الطرد لأنه لم يدخل مطلقا البيت الأبيض".
ويعتبر سم الريسين، الذي يتم الحصول عليه من معالجة حبوب الخروع، قاتلا حتى لو بجرعات صغيرة جدا في حال ابتلاعه أو استنشاقه أو حقنه، كما أنه أقوى بستة آلاف مرة من الزرنيخ ولا ترياق له.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب