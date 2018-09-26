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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 07:52 ص 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:52

محتجون بحرينيون يصطدمون مع الشرطة خلال تظاهرة ضد توقيف زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان في 28 آب/أغسطس 2015 في بلدة السترة إلى جنوب المنامة (afp_tickers)