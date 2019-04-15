هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2019 02:58 م

شرطة كوبنهاغن أوقفت 23 شخصا اثر عراك أعقب تظاهرة نظمها ناشط مناهض للمسلمين في العاصمة الدنماركية.

أعلنت شرطة كوبنهاغن الاثنين أنها أوقفت 23 شخصا اثر عراك أعقب تظاهرة نظمها مناهضون للمسلمين في حي يقطنه عدد كبير من المهاجرين بالمدينة.

وكتبت الشرطة في تغريدة "أوقفنا 23 شخصا اثر اضطرابات الليلة الماضية وأمس" الاحد.

وكان راسموس بالودان الذي سبق أن حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ في قضية شتائم عنصرية، جمع أنصاره في حي قريب من وسط العاصمة الدنماركية بعد ظهر الاحد.

وبحسب الشرطة فقد تعرض لهجوم من احد المعارضين وذلك قبل أن ينشب عراك بين رافضي تظاهر بالودان وقوات الامن.

وأحرق محتجون معارضون لبالودان حاويات قمامة ودراجات كما رميت مقذوفات على الشرطيين الذين ردوا بالغاز المسيل للدموع. وسجلت حوادث مماثلة في مناطق اخرى من العاصمة.

وساد الهدوء صباح الاثنين الحي الذي شهد المواجهات.

وفي تغريدة كتب رئيس الحكومة لارس راسموسن "أنه ينأى بنفسه بشدة من استفزازات بالدوان التي لا معنى لها ولا هدف لها سوى خلق انقسامات".

وكتب مخاطبا معارضي بالودان قائلا "ردوا بالحجج وليس بالعنف".

وراسموسن بالودان محام ناشط على يوتيوب، وينظم تظاهرات تضم بضعة أفراد، بهدف التعبير عن معارضته للهجرة وما يصفه بأنه "أسلمة" لمجتمع الدنمارك.

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