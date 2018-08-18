محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أغسطس, 2018 09:16 م 18 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 21:16

أعلنت الشرطة السنغالية أنها اعتقلت في العاصمة دكار 30 مهاجرا غير شرعي أبحروا على متن مركب من غامبيا على أمل الوصول الى أوروبا. (afp_tickers)