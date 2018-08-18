توقيف 30 مهاجراً غير شرعي في السنغال
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
أعلنت الشرطة السنغالية أنها اعتقلت في العاصمة دكار 30 مهاجرا غير شرعي أبحروا على متن مركب من غامبيا على أمل الوصول الى أوروبا.(afp_tickers)
أعلنت الشرطة السنغالية أنها اعتقلت في العاصمة دكار 30 مهاجراً غير شرعي أبحروا على متن مركب من غامبيا على أمل الوصول الى أوروبا.
وقالت الشرطة إن المركب غرق قبالة مفوضية للشرطة في دكار بعدما واجه مشاكل، مشيرة إلى أن قبطان المركب وبعضاً من المهاجرين تمكّنوا من الفرار.
وفي منتصف العقد الفائت كانت طريق المحيط الأطلسي التي غالباً ما تمرّ عبر جزر الكناري الإسبانية إحدى الطرق الرئيسية للهجرة السرية الى أوروبا، لكن المهاجرين السريّين الآتين من أفريقيا السوداء أخذوا يفضّلون طرق البحر الأبيض المتوسط، التي تمرّ عبر إسبانيا وإيطاليا.
غير أن الوضع الراهن في ليبيا حيث يمنع خفر السواحل عبور المهاجرين السريين دفع بالمهرّبين إلى تغيير طرقهم والتوجّه غرباً.
وشهد شمال السنغال زيادة في أعداد المراكب المحمّلة بمهاجرين سريّين متّجهين إلى أوروبا في رحلات غالباً ما يتمّ تنظيمها بتواطؤ من صيادي أسماك، وفقاً لشرطة الحدود السنغالية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب