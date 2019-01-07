توقيف 816 شخصا خلال الأحداث التي وقعت في السودان (وزير الداخلية)

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 يناير, 2019 01:04 م

محتجون سودانيون خلال تظاهرة ضد الحكومة في السادس من كانون الثاني/يناير 2019

أعلن وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان الاثنين أن السلطات أوقفت 816 شخصا خلال 381 تظاهرة حصلت خلال الأسابيع الماضية في مدن سودانية عدة بينها الخرطوم.

وقال الوزير في كلمة ألقاها أمام المجلس الوطني (البرلمان) إن "جملة الاحداث التي وقعت منذ 19 كانون الأول/ديسمبر بلغ حتى الآن 381، وتم القبض على 816 شخصا".

وهي المرة الأولى التي يكشف فيها عن عدد الموقوفين في التظاهرات التي بدأت احتجاجا على زيادة أسعار الخبز.

وكانت السلطات أعلنت مقتل 19 شخصا بينهم عنصرا أمن في مواجهات حصلت خلال التظاهرات، إلا أن منظمة العفو الدولية أشارت الى أن عدد القتلى 37.

وقال عثمان إنه "تمّ تدمير ١٩٤ سيارة بينها ١٥ تخص منظمات دولية" خلال الاحتجاجات، و"تم إحراق 118 مقرا حكوميا وحزبيا، 18 منها مقار للشرطة".

واتهم أشخاصا لم يسمهم باستغلال التظاهرات السلمية للقيام بأعمال نهب.

وأضاف "الأوضاع هادئة ومستقرة بكل ولايات السودان" حاليا.

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