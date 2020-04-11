هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أبريل, 2020 06:01 م

صورة نشرتها رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية في فيسبوك تظهر وزير الدفاع عماد الحزقي (وسط اليسار) ومستشارة رئيس الجمهورية نادية عكاشة (وسط) خلال موكب توديع البعثة الصحية التونسية إلى إيطاليا في مطار العوينة العسكري، تونس، 11 نيسان/ابريل 2020.

وصلت إلى إيطاليا السبت بعثة طبية تونسية تضم سبعة أطباء وممرضين، بهدف دعم "البلد الصديق" في مكافحة فيروس كورونا المستجد رغم "تواضع الامكانيات" الصحيّة التونسية، وفق ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وجاءت هذه المبادرة عقب مكالمة هاتفية يوم 23 آذار/مارس بين الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ونظيره التونسي قيس سعيّد.

وينتمي الأطباء والممرضون المتطوعون السبعة إلى الجهاز الطبي العسكري، وهم متخصصون في الإنعاش والتخدير والأمن البيولوجي. ووصلت البعثة إلى ميلانو (شمال) يوم السبت.

ويفترض أن يتم نشر الفريق لمدة 15 يوما في مقاطعة لومبارديا الأكثر تضررا جراء الوباء الذي أدى إلى وفاة أكثر من 18 ألف شخص في إيطاليا و25 شخصا في تونس.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إن إرسال البعثة يأتي ضمن ما دعت إليه تونس من "اعتماد مقاربة شاملة تكفل توحيد الجهود على المستوى الدولي لمحاربة الوباء"، واستجابة لطلب "رئاسة مقاطعة لومبارديا الحصول على دعم الدول الصديقة".

وفي تونس أطباء على مستوى عال من الإعداد، لكن مستشفياتها العامة تعاني من نقص فادح في الامكانيات.

ويظهر النقص خاصة في المناطق المهمّشة في داخل البلاد، وهي محرومة بشكل شبه كامل من الطواقم والبنى التحتية للإنعاش، ما يجعل البلاد أكثر هشاشة في مكافحة كوفيد-19.

كنب/ح س/دص

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