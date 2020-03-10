هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2020 10:30 م

عناصر من الشرطة وخبراء الادلة الجنائية في موقع انفجار قرب السفارة الأميركية في العاصمة التونسية في 6 آذار/مارس 2020

أعلنت النيابة العامة التونسية لوكالة فرانس برس الثلاثاء أنّ قوات الأمن اعتقلت خمسة أشخاص على علاقة بالانتحاريين اللذين فجّرا نفسيهما أمام السفارة الأميركية في العاصمة الجمعة، مشيرةً إلى أنّ المشتبه بهم الخمسة أودعوا الحبس الاحتياطي.

وقال المتحدّث باسم النيابة العامة سفيان السليطي، وهو أيضاً الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إنّ المشتبه بهم الخمسة اعتقلوا السبت وتمّ استجوابهم في ثكنة باب القرجاني في تونس العاصمة وهي أحد أبرز المراكز الأمنية التابعة لوحدات مكافحة الإرهاب في العاصمة.

وبحسب وسائل إعلام محليّة فإنّ الانتحاريين هما رجلان يتحدّران من العاصمة وقد حكم عليهما في 2014 بالسجن بموجب قانون مكافحة الإرهاب لكنّهما أنهيا محكوميتهما.

ولم يقدّم السليطي أيّ تفاصيل أخرى بشأن الموقوفين الخمسة.

وكان الانتحاريان فجّرا نفسيهما صباح الجمعة قرب دوريّة أمنيّة في منطقة البحيرة 2 مقابل السفارة الأميركية ممّا أسفر عن إصابة ملازم وخمسة أمنيين آخرين وامرأة مدنية، وما لبث أن توفّي الملازم البالغ من العمر 52 عاماً متأثراً بجروحه.

ولم تعلن وزارة الداخلية التونسية حتى الآن عن إحراز أيّ تقدّم آخر في التحقيق الذي بدأ الجمعة، كما لم تتبنّ أي جهة هذا الاعتداء.

ولا تزال تونس تعيش على وقع هجمات جهادية استهدفت قوات الامن والشرطة والجيش وسيّاحاً أجانب كما يستمر فرض حال الطوارئ في عموم أنحاء البلاد منذ 2015 حين استهدف انتحاري حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة ما ادى الى مقتل 12 امنياً.

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