هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أغسطس, 2018 04:54 م 14 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:54

نفت السلطات التونسية الثلاثاء اتهامات وزير ايطالي حول توقيف مهاجرين "ارهابيين" حاولوا عبور البحر المتوسط بطريقة غير قانونية.

واعلنت وزارة الداخلية التونسية ليل الاثنين عن توقيف 15 شخصا بينهم تسعة "عناصر تكفيرية".

وعلق وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني في تغريدة على تويتر على توقيف "اسلاميين متطرفين" حاولوا الوصول لايطاليا قائلا "لمن يقولون ان +الارهابيين لا يصلون عبر القوارب+".

وفي الربيع الفائت، وصف وزير الداخلية الايطالي المهاجرين التونسيين نحو ايطاليا "بالمنحرفين".

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الجبابلي لاذاعة موزاييك اف ام "ليست هناك اي صبغة ارهابية ضد الجانب الايطالي في عملية الهجرة غير القانونية".

وأوضح الجبابلي لوكالة فرانس برس "لقد حاولو مغادرة تونس بحثا عن حياة افضل، على غرار باقي المهاجرين"، مبينا انهم رجال تتراوح اعمارهم بين 28 و42 عاما وليست لهم صلة بمجموعات ارهابية.

ويحاول عدد كبير من الشباب التونسي عبور البحر المتوسط بطريقة غير قانونية بحثا عن عمل في دول اوروبية.

وفي بعض الاحيان، تنتهي رحلتهم بمأساة على غرار حادثة غرق مركب مهاجرين قبالة جزيرة قرقنة (شرق) مطلع حزيران/يونيو الفائت عندما لقي 87 شخصا حتفهم غرقا غالبيتهم من التونسيين.

وتم توقيف 2659 مهاجرا حاولوا عبور البحر حتى حزيران/يونيو الفائت مقابل 564 شخصا في نفس الفترة من العام 2017، وفقا للجبابلي.

كما أعلنت وزارة الداخلية توقيف شخصين في محافظة سوسة (وسط) "عمرهما 19 و21 عاما متبنّيان للفكر الداعشي حيث أثبتت المعاينة الفنية لأجهزتهما الالكترونية تواصلهما مع عناصر إرهابية بسوريا وليبيا كانت تقدّم لهما دروسا في صنع المتفجرات وطرق استعمال السكّين خلال عمليّات الطّعن".

وأكد الجبابلي في هذا السياق أن الشابين كانا يخططان للقيام بهجوم في تونس.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب