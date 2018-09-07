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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 11:44 ص 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:44

الناشط اليميني المتطرف اليكس جونز في مقر الكونغرس في 5 أيلول/سبتمبر 2018.

أعلن موقع تويتر للتدوينات القصيرة حظر حساب ناشط أميركي من اليمين المتطرف معروف بمزاعمه بأن أحداث 11 أيلول/سبتمبر مؤامرة داخلية أميركية وأن مذبحة مدرسة "ساندي هوك" في العام 2012 "خدعة كبيرة".

وتعرض تويتر لضغوط كبيرة لحظر حساب الناشط اليكس جونز بعد خطوات مماثلة من عمالقة التكنولوجيا، من بينهم يوتيوب وفيسبوك وآبل الشهر الفائت.

وفي سلسلة تغريدات، أعلن تويتر على حسابه الرسمي الخميس "اليوم حظرنا بشكل دائم" حساب اليكس جونز وموقعه "إنفو ورز" من تويتر وبيريسكوب.

وتابع الموقع "اتخذنا هذا الاجراء استنادا إلى تقارير جديدة عن تغريدات وفيديوهات نشرت أمس (الأربعاء) تنتهك سياستنا المتبعة للسلوك المسيء بالإضافة للانتهاكات السابقة على الحسابات".

ويدير جونز، البالغ 44 عاما والذي يتابعه 900 ألف شخص على تويتر، موقع "إنفو ورز".

ويأتي الحظر بعد سفر جونز إلى واشنطن لحضور جلسات استماع في الكونغرس تشمل المدير التنفيذي لتويتر جاك دورسي ومدير عمليات فيسبوك شيريل ساندبيرغ.

ونشر جونز بعدها مقاطع فيديو تظهره في مواجهة لفظية مع مراسل لمحطة "سي ان ان" والسناتور الجمهوري ماركو روبيو في احد قاعات الكونغرس.

وتعليقا على حظره، قال جونز "لقد تم حظري ليس لأننا نكذب ولكن لأننا نقول الحقيقة"، مضيفًا أن الحادث مع الصحافي أوليفر دارسي ربما كان سبب الحظر.

وانتقد جونز دارسي بشدة لمدة 10 دقائق خلال المواجهة، واصفا إياه بـ "فيروس لأمريكا" وقارنه بـ "طفيلات خرجت من مؤخرة بقرة ميتة".

ما دفع دارسي لكتابة مقال يسرد فيه وقائع انتهك فيها جونز قواعد تويتر.

وجاء الحظر غداة تحذير إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حملة قانونية ممكنة على شركات التكنولوجيا العملاقة بسبب تحيزها السياسي في إعلان مزلزل تزامن مع انهاء الكونغرس لجلسات استماعه بخصوص الملف.

وكان ترامب منح جونز مقابلة اثناء حملته الانتخابية، إذ أخبر ترامب الناشط اليميني "سمعتك مدهشة" و"لن اخذلك".

- "وأخيرا فعلها تويتر" -

سبق وقاوم تويتر دعوات لحظر جونز، رغم أن الموقع منعه من التدوين في آب/أغسطس الفائت من التدوين على حسابه لمدة أسبوع.

ويدّعي جونز أن أحداث 11 أيلول/سبتمبر من صنيعة الحكومة الأميركية كما يروّج لفكرة أن الأقليات العرقية تحاول القضاء على الجنس الأبيض، ما دفع مركز قانون الفقر الجنوبي لوصفه بانه "أكبر مروج لنظرية المؤامرة في أميركا المعاصرة".

كما ادّعى أن مذبحة مدرسة "ساندي هووك" التي وقعت في العام 2012 كانت خديعة كبيرة متقنة تضمنت "فاعلي أزمة" كجزء من محاولة لتشويه لوبي السلاح في الولايات المتحدة.

وقتل أدم لنزا 26 شخصا من بينهم 20 طفلا في مذبحة مروعة حصلت في مدرسة في ولاية كونيتيكت في شمال شرق الولايات المتحدة.

وقاضى عدد من أسر الضحايا جونز بتهم استغلال معاناتهم لاكتساب شهرة وجمهور، ليرد جونز بمقاضاتهم طالبا أن يتحّملوا مصاريف التقاضي عنه.

ورحبت منظمة "ميديا ماترز" غير الهادفة للربح الموالية لليسار بقرار ترامب.

وقالت في بيان إنها "راقبت اليكس جونز اكثر من أي جهة ولديها عشرات من الوقائع الموثقة لانتهاكه قواعد الحصانة، لذا فأهم شيء يقال عن حظره من تويتر هو +حسنا. وأخيرا فعلها تويتر +".

وتابعت أن "تويتر كانت آخر منصة تكنولوجية كبيرة ترى ما هو واضح ... جونز استخدم تويتر في انتهاك واضح لترسيخ خطاب الكراهية والمضايقات".

- تحقيق في التحيز -

وقد يزيد حظر جونز من آخر منصة الكترونية رئيسية مخاوف المحافظين من أن وجهة نظرهم تخضع للرقابة الكترونيا.

ويبدو أن إعلان وزارة العدل الأربعاء أنها قد تفتح تحقيقا يشمل شركات التكنولوجيا العملاقة بسبب انحيازها المرتبط بالسياسة والمنافسة يصّعد حربا بين الإدارة الجمهورية الحاكمة وعمالقة سيليكون قالي بعد سلسلة من انتقادات ترامب الذي يقول إن شركات التكنولوجيا منحازة ضده وضد اليمين بشكل عام.

وبحسب بيان وزارة العدل، يعقد وزير العدل جيف سيشنز اجتماعا خلال الشهر الجاري مع المدعين العامين في الولايات في البلاد "لمناقشة المخاوف المتزايدة بأن هذه الشركات قد تؤذي المنافسة وتخرس بشكل متعمد التبادل الخر للافكار على منصاتها".

وخرج بيان الوزارة مع انتهاء جلسة استماع في لجنة الاستخبارات في الكونغرس، شهد فيها دورسي وساندبيرغ وتحدثا عن الحاجة لجهود أكبر لإفشال حملات التاثير الأجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب