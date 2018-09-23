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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 سبتمبر, 2018 02:31 م 23 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:31

رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في لندن في 19 ايلول/سبتمبر 2018

قالت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في مقابلة الاحد ان ايران تفي بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، وانه يتعين الحفاظ على الاتفاق.

وصرحت في مقابلة مع قناة سي بي إس "نعتقد ان ايران تقوم بذلك (الوفاء بالالتزامات) بناء على ما نرى".

واضافت "ونعتقد انه (الاتفاق) يجب ان يبقى قائما (...) كما ان دولا أخرى شاركت في وضعه تعتبر ايضا انه يجب الحفاظ عليه".

واشارت الى انه على غرار فرنسا فان المملكة المتحدة ترغب في ان تبدأ مع ايران مفاوضات حول مسائل غير مدرجة في الاتفاق.

واشارت ماي الى "الصواريخ البالستية" و"طريقة تدخل ايران في المنطقة لزعزعة استقرارها" وقالت "يجب ان نثير هذه المواضيع".

وتاتي هذه المقابلة لرئيسة الحكومة البريطانية قبل اسبوع من بداية المشاورات الدبلوماسية في نيويورك في اطار الجمعية العامة للامم المتحدة. ويتوقع ان يكون ملفا ايران وكوريا الشمالية في صلبها.

وسيراس دونالد ترامب الاربعاء اجتماع قادة دول وحكومات اعضاء مجلس الامن حول عدم الانتشار النووي مع التركيز على ايران العدو اللدود لواشنطن والمتهمة بزعزعة استقرار الشرق الاوسط.

ورفضت ايران مرارا دعوات لاعادة التفاوض مشيرة خصوصا الى عدم وجود "ضمانات" لاستمرار العمل بالاتفاق النووي.

وانسحب ترامب بشكل احادي في ايار/مايو من الاتفاق المبرم في 2015 بين ايران وست دول كبرى بينها الولايات المتحدة.

واعادت الادارة الاميركية اثر ذلك فرض عقوبات على طهران مع حزمة اضافية تستهدف قطاع الطاقة الايراني تفرض اول تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب