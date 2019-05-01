هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مايو, 2019 04:56 م

أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الأربعاء إقالة وزير الدفاع غافين ويليامسون عقب تحقيق حول مصدر تسريب أخبار عن سماحها لشركة هواوي الصينية بتطوير شبكات الجيل الخامس للاتصالات في البلاد.

وقالت متحدثة باسم 10 داونينغ ستريت إن "رئيسة الحكومة طلبت هذا المساء من غافين ويليامسون مغادرة الحكومة بعد أن فقدت الثقة في قدرته على تحمل مسؤولياته كوزير دفاع وعضو في الحكومة".

وقالت ماي في رسالة الى ويليامسون ان التحقيقات "تقدم أدلة قاطعة تشير الى مسؤوليتك عن الكشف غير المصرح به" لمداولات مجلس الأمن القومي في 23 نيسان/ابريل.

وأضافت "لم يتم تحديد أي رواية أخرى للأحداث يعتد بها لشرح هذا التسريب".

وهزت الأخبار حول نية ماي السماح لشركة هواوي بتطوير شبكات الجيل الخامس الحكومة البريطانية التي تعاني أصلا من تصدعات.

ويقال ان القرار مثار الجدل تم اتخاذه في 23 نيسان/ابريل خلال الاجتماع المذكور.

ويحضر نقاشات مجلس الأمن القومي فقط الوزراء والمسؤولين الامنيين الذين يوقعون أولا على قانون الالتزام بالسرية الرسمي الذي يفرض عليهم الابقاء على سرية المحادثات أو مواجهة خطر المساءلة القانونية.

لكن صحيفة الدايلي تلغراف أفادت ان ماي وافقت على منح الاذن ببناء عناصر "غير أساسية" للجيل الأحدث لشبكة الاتصالات.

وتعارض الولايات المتحدة بشكل مطلق التعاون مع هواوي بسبب التزام الشركة بموجب القانون الصيني بمساعدة حكومتها على جمع المعلومات الاستخبارية أو تقديم خدمات أمنية أخرى عندما يطلب منها ذلك.

وذكرت الصحافة البريطانية أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مارك سيدويل وهو أرفع موظف في البلاد أعطى الذين حضروا الاجتماع انذارا نهائيا لنفي مسؤوليتهم عن التسريب.

وكان وليامسون أول من فعل ذلك، ووصف ذلك بأنه "غير مقبول".

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