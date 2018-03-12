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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 04:18 م 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 16:18

وزير الخارجية النيجيري اولوكونلي بامغبوسي يستقبل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في ابوجا في 12 اذار/مارس 2018.

تعهد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الاثنين ـتقديم "دعم أميركي كامل" لنيجيريا في حربها ضد بوكو حرام، منددا بعملية اختطاف تلميذات على يد التنظيم الجهادي في شمال شرق نيجيريا الشهر الفائت.

وقال تيلرسون لدى وصوله ابوجا أن "الاختطاف الأخير لـ110 تلميذات مفجع"، وتابع أن "نيجيريا تتمتع بالدعم الاميركي الكامل ونحن نعمل مع شركائنا حول ما يمكن ان نساعدكم به في هذه الحرب".

ووصل تيلرسون، الذي استقبله الرئيس النيجيري محمد بخاري، إلى نيجيريا المحطة الاخيرة في جولته الأولى في افريقيا كوزير لخارجية بلاده.

وشملت الجولة اثيوبيا وجيبوتي وكينيا وتشاد منذ الاربعاء الفائت.

وفي شباط/فبراير، اختطفت 110 تلميذات اثر هجوم شنته جماعة بوكو حرام الجهادية على مدرستهن في دابشي في شمال شرق نيجيريا.

ويذكر ما حصل بعملية خطف جماعي لنحو 276 تلميذة في شيبوك في ولاية بورنو العام 2014، اثارت صدمة عالمية.

ووصل الوزير البالغ 66 عاما من تشاد، حيث تعهد أيضا تقديم دعم لهذا البلد الذي يحارب الجماعات الجهادية.

وفي نجامينا عاصمة تشاد، قال تيلرسون في مؤتمر صحافي إن تشاد "شريك مهم" في مكافحة الارهاب.

وتشغل الولايات المتحدة وحدة طائرات مسيرة في مطار نجامينا، كما تدعم واشنطن قوة متعددة الجنسيات تحارب بوكو حرام، وتساعد في تدريب القوات التشادية فيما تقدم معدات عسكرية لقواتها المسلحة، حسبما أفاد مسؤول في الجيش التشادي.

وكان تيلرسون قرر الاثنين اختصار جولته الافريقية الاولى بسبب "مقتضيات في برنامجه"، وفق اوساطه.

وكان من المقرر أن يقضي الوزير الأميركي ليلته في ابوجا، ليعقد مزيدا من اللقاءات مع موظفي السفارة قبل أن يغادر عائدا إلى واشنطن.

لكن ستيف غولدستين مساعد تيلرسون أفاد للصحافيين "بسبب مقتضيات في برنامج الوزير، سيعود للولايات المتحدة قبل يوم من البرنامج المحدد بعد اختصار لقاءاته الرسمية في تشاد ونيجيريا".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب