تيلرسون يختصر جولته الافريقية بسبب "مقتضيات برنامجه"
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الرئيس التشادي ادريس ديبي (يمين) يرحب بوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون (يسار) الذي يقوم بجولته الأولى في افريقيا كوزير لخارجية بلاده، في القصر الرئاسي في نجامينا في 12 اذار/مارس 2018.(afp_tickers)
قرر وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الاثنين اختصار جولته الافريقية الاولى بسبب "مقتضيات في برنامجه"، على ما أفاد مساعدون له.
وقال ستيف غولدستين مساعد تيلرسون للصحافيين "بسبب مقتضيات في برنامج الوزير، سيعود للولايات المتحدة يوما واحد أبكر، بعد اختصار لقاءاته الرسمية في تشاد ونيجيريا".
وزار تيلرسون، الذي يقوم بجولته الأولى في افريقيا كوزير لخارجية بلاده، اثيوبيا وجيبوتي وكينيا منذ الاربعاء الفائت.
وسيغادر تيلرسون البالغ 66 عاما العاصمة التشادية نجامينا الاثنين إلى العاصمة النيجيرية ابوجا، حيث سيبقي لعدة ساعات قبل أن يعود لبلاده في المساء.
وكان من المقرر أن يقضي الوزير الأميركي ليلته في ابوجا، ليعقد مزيدا من اللقاءات مع موظفي السفارة قبل أن يغادر عائدا إلى واشنطن.
لكن زيارته الافريقية تزامنت مع الإعلان المفاجئ عن قمة مرتقبة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون بشأن الخلاف حول برنامج بيونغ يانغ النووي.
وخلال وجوده في نيروبي السبت، ألغى تيلرسون لقاءات بسبب توعكه.
وأعلن مساعده غولدستين حينها أن "وزير الخارجية لا يشعر بانه على ما يرام بعد يومين طويلين عمل خلالهما على مسائل مهمة في الولايات المتحدة مثل كوريا الشمالية والغى برنامجه لليوم".
ثم أعلن لاحقا أن الوزير "يشعر بانه أفضل" وسيواصل برنامجه الأحد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب