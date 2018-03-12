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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 02:42 م 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 14:42

الرئيس التشادي ادريس ديبي (يمين) يرحب بوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون (يسار) الذي يقوم بجولته الأولى في افريقيا كوزير لخارجية بلاده، في القصر الرئاسي في نجامينا في 12 اذار/مارس 2018. (afp_tickers)