هذا المحتوى تم نشره يوم 23 فبراير, 2020 09:30 ص

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يصل إلى خيمة مخصصة لفحص المرضى الذين كانوا على تماس مع فيروس كورونا في رامات غان بالقرب من تل أبيب في 19 شباط/فبراير 2020

أعلنت السلطات الإسرائيلية الأحد تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجدّ لدى إسرائيلي كان على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برنسيس" التي فرضت عليها السلطات اليابانية حجراً صحياً، قبل إعادته إلى بلاده.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها أمرت نحو مئتي تلميذ بملازمة منازلهم لمدة 14 يوما بعدما تبيّن أنهم كانوا على تواصل مباشر مع سيّاح كوريين جنوبيين ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية أنّ "نتائج الفحوص المخبرية لراكب آخر كان على متن سفينة الرحلات السياحية في اليابان جاءت إيجابية" لجهة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أنّ "المريض وضع في الحجر الصحي (...) وهو لم يصب بالمرض في إسرائيل".

ويأتي الإعلان عن الإصابة الثانية بعد يومين من إعلان وزارة الصحة الاسرائيلية أنها سجلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى امرأة وصلت صباح الجمعة إلى إسرائيل وكانت على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برنسيس".

ووصل فجر الجمعة 11 إسرائيلياً كانوا على متن السفينة تم إخضاعهم للحجر الصحي لأسبوعين في وحدة خاصة أقيمت في مستشفى شيبا بتل هاشومير بالقرب من تلّ أبيب.

وكانت رئاسة الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "أوعز للمعهد البيولوجي في اسرائيل بالعمل على انتاج لقاح ضد الفيروس وإنشاء شبكة تلقيح".

ووسط أجواء القلق السائدة، أمرت وزارة التربية 180 تلميذا في ثلاث مدارس بملازمة منازلهم لمدة 14 يوما بعدما التقوا مؤخرا وفدا سياحيا كوريا جنوبيا.

وأعلنت الوزارة الأحد أنه ثبتت إصابة 18 شخصاً كانوا ضمن الوفد بفيروس كورونا المستجدّ لدى عودتهم إلى بلادهم، كما أمرت حارساً أمنياً و18 مدرساً بملازمة منازلهم.

والسبت نشرت وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني قائمة مفصّلة بالمواقع التي زارها السياح الكوريون الجنوبيون، طالبة من الإسرائيليين الذين التقوهم ملازمة منازلهم والاتصال بالسلطات الصحية.

والسبت أغلقت إسرائيل السبت أجواءها أمام الرحلات الآتية من كوريا الجنوبية ما منع نحو مئتي مسافر من غير الإسرائيليين كانوا على متن طائرة آتية من سيول دخول أراضيها، بعدما هبطت طائرتهم في مطار بن غوريون في تلّ أبيب.

والأحد أكّدت وزارة الصحة الإسرائيلية أنّ حظر السفر سيشمل أيضا الأجانب القادمين من اليابان وذلك اعتبارا من يوم الإثنين.

في المقابل سيفرض على كل إسرائيلي عائد من اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، هونغ كونغ، ماكاو، سنغافورة أو تايلاند حجر صحي في منازلهم لمدة 14 يوماً.

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