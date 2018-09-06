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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 سبتمبر, 2018 07:11 م 06 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:11

عمت حالة من الاضطراب في البيت الأبيض إثر نشر مقال في صحيفة نيويورك تايمز بتوقيع مسؤول لم يكشف عن هويته في إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب يصف فيه الرئيس بأنه يفتقر إلى الاخلاق ويتخذ "قرارات طائشة".

ويأتي الكشف المثير للاهتمام عن وجود حركة "مقاومة" داخل البيت الابيض ليرسم صورة لإدارة أميركية يسعى فيها المساعدون إلى وقف "أسوأ قرارات" الرئيس لحماية المؤسسات الديموقراطية الأميركية.

ولكن هل هذا المقال نذير بانقلاب على ترامب أو أزمة دستورية؟ لا يرجح الخبراء ذلك.

فيما يلي ثلاثة أسئلة رئيسية حول المقال:

- هل توجد سابقة تاريخية؟ -

دأب كبار المسؤولين على معارضة رؤسائهم منذ أيام الرئيس جورج واشنطن. ولكن ما يجعل الوضع هنا مختلفا هو ما جاء في المقال عن مستوى العمل الذي يقوم به مساعدو الرئيسي لإحباط اجندته، والمنصة الاعلامية الواسعة الانتشار التي نشرت فيها هذه الرسالة.

يقول جميس ثيربر استاذ شؤون الحكومات ودراسات الرئاسية في الجامعة الأميركية لوكالة فرانس برس "لا توجد سابقة لهذا في تاريخ الولايات المتحدة".

ولكن هناك على الأقل بعض الامثلة المشابهة من بينها حادث في 2013 عندما استخدم مسؤول حساب توتير مجهول لانتقاد مساعدي الرئيس السابق باراك اوباما.

وتم القبض على ذلك الشخص وإقالته لاحقا. وتبين أنه خبير في مجلس الامن القومي ولكن من مستوى متوسط، وليس "مسؤولا بارزا" كذلك التي قالت نيويورك تايمز أنه كتب المقال.

وقال خبير العلوم السياسية لاري ساباتو من مركز السياسة في جامعة فيرجينيا أن "السابقة الوحيدة في العصر الحالي كانت المخبر +ديب ثروت+ في فضيحة ووتر غيت" في اشارة الى المصدر من ادارة الرئيس السابق ريتشارد نيكسون الذي قدم معلومات للصحافي بوب ودورد من صحيفة واشنطن بوست. ولم يكشف هذا الصحافي عن هوية ذلك المصدر طوال 31 عاما.

وكشفت عائلة ذلك المصدر عن هويته وقالت أنه مارك فيلت المدير المساعد السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).

- هل هناك أزمة دستورية؟ -

قال جون كيري وزير الخارجية السابق في إدارة اوباما إن المقال هو تأكيد آخر على أن رئاسة ترامب "خرجت عن المسار الصحيح" وقال لشبكة سي ان ان "هذه أزمة دستورية حقيقية".

وأشار كاتب المقال الى "همس" داخل الحكومة بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور والذي يسمح لأعضاء من الإدارة كمجموعة إبلاغ الكونغرس في حال اعتقدوا أن الرئيس لم يعد قادرا على أداء مهامه.

وقبل يوم من نشر المقال، أشارت مقتطفات من كتاب ودورد الجديد حول رئاسة ترامب إلى وجود أزمة خطيرة في البيت الأبيض.

وقال الصحافي الفائز بجائزة بولتزر أن مساعدي الرئيس يعملون وراء الكواليس لاحتواء الرئيس ووصل بهم الأمر إلى سرقة رسالة الغاء اتفاق تجاري من مكتب ترامب، وتجاهل الرئيس عندما دعا البنتاغون إلى قتل الرئيس السوري بشار الاسد.

إلا أن الخبراء أعربوا عن تشككهم في حدوث أزمة.

وقال ثيربر "هذه أزمة مستمرة في السياسة والقيادة .. ولكنها ليست أزمة دستورية بعد".

ووافقه ساباتو الرأي وقال "نحن لا نعلم حتى من كتب المقال، وهو أمر أساسي لتقييمه بالشكل الصحيح".

- كيف سيؤثر ذلك على رئاسة ترامب؟ -

من غير المرجح أن يؤدي المقال إلى التحقيق مع ترامب أمام الكونغرس بهدف عزله، ولكن لا أحد يعتبر هذا المقال مؤشراً جيداً. فرغم أن المقال وكتاب ودورد أحدثا اضطرابا في البيت الأبيض -- حيث تساءل ترامب ما إذا كان يمكن اعتبار المقال "خيانة" وطالب بالكشف عن كاتبه -- إلا أن مساعدي ترامب المقربون سارعوا إلى نجدته.

ونفى أكثر من 10 من كبار مسؤولي الادارة كتابة المقال.

وقال ثيربر أنه يعتقد أنه لن يتم استخدام التعديل 25 ضد ترامب. وأضاف "لن يكون لهذا تأثير كبير على ترامب، ولكنه سيزيد من تقويض الثقة في رئاسته هنا في الولايات المتحدة وفي العالم أجمع".

وأشار ساباتو إلى أن الطبيعة المعقدة لتلك العملية التي تتطلب إرسال إشعار إلى الكونغرس يوضح لماذا تعتبر الحكومة الرئيس غير مناسب للرئاسة، كما يتطلب تصويتا بالثلثين في الكونغرس بمجلسيه لعزل الرئيس واستبداله بنائبه.

وقال جون هوداك الخبير في معهد بروكنغز في واشنطن أن تلك العملية "أصعب من إجراءات العزل".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب