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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 سبتمبر, 2018 03:55 م 01 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:55

قوات أمنية ليبية تقف عند نقطة تفتيش في 23 آب/أغسطس 2018 في موقع اعتداء في مدينة زليتن في شرق العاصمة طرابلس

سقطت ثلاث قذائف السبت على طرابلس وضواحيها مخلفة ثلاثة جرحى على الاقل وذلك غداة هدنة جديدة هدفت لانهاء المعارك التي كانت اندلعت الاثنين بين مجموعات مسلحة متناحرة في العاصمة الليبية.

وبحسب اجهزة الانقاذ فان احدى القذائف اصابت فندقا بوسط طرابلس ما اوقع ثلاثة جرحى فيما وقعت قذيفتان اخريان في الاحياء المجاورة.

وتتواجه مجموعتان مسلحتان منذ الاثنين بالاسلحة الثقيلة في جنوب طرابلس. واعلنت هدنة الثلاثاء ثم وقف لاطلاق النار الخميس لكن لم يصمد الاتفاق الا لساعات وشهدت طرابلس الجمعة سقوط 16 صاروخا على الاقل.

ووقع ثلاث من هذه القذائف قرب مطار معيتيقة الوحيد العامل في العاصمة الليبية ما اجبر سلطات المطار على تعليق الرحلات لمدة 48 ساعة على الاقل لدواع امنية.

واثر تلك الحوادث اعلنت هدنة جديدة مساء الجمعة لكن استمر سقوط القذائف السبت مثيرا مخاوف من تجدد المواجهات الدامية.

وبحسب آخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة مساء الجمعة، فان المعارك في العاصمة الليبية اوقعت اربعين قتيلا واكثر من مئة جريح منذ الاثنين ومعظم الضحايا من المدنيين.

ونددت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السبت ب "محاولة البعض تقويض ايقاف اطلاق النار وخرق الهدنة وذلك باطلاق القذائف عشوائيا على مدينة طرابلس وضواحيها".

ودعا البيان المجتمع الدولي الى "تحمل مسؤولياته تجاه هذه الخروقات".

ونددت حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة "بشدة باستمرار تصعيد العنف في طرابلس وما حولها، والذي تسبب بوقوع كثير من الإصابات، ويستمر في تعريض أرواح مدنيين أبرياء للخطر".

واضافت الحكومات في بيان مشترك "نجدد التأكيد أن القانون الإنساني الدولي يحظر استهداف المدنيين والاعتداءات العشوائية".

من جانبها دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المجموعات المسلحة الى اتاحة الاجلاء العاجل لمئات المدنيين العالقين.

ومنذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، تقع العاصمة الليبية طرابلس في قلب صراع بين عدة مجموعات مسلحة للامساك بالسلطة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب