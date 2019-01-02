ثلاثة جرحى في قصف بقذائف الهاون على قاعدة للأمم المتحدة في الصومال

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يناير, 2019 02:40 ص

قوات الامن الصومالية في موقع انفجار سيارة في سوق مزدحمة في مقديشو في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

أعلنت الأمم المتّحدة إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في قصف بقذائف الهاون استهدف الثلاثاء قاعدتها الرئيسية في العاصمة الصومالية مقديشو، في هجوم تبنّته حركة الشباب الإسلامية المتطرّفة.

وقالت الأمم المتّحدة في بيان "سقطت سبع قذائف هاون بعد ظهر اليوم في حرم (القاعدة) ممّا أسفر عن إصابة اثنين من موظّفي الأمم المتحدة ومتعاقد"، مطَمئنة إلى أنّ المصابين الثلاثة "حياتهم ليست في خطر".

وسارعت حركة الشباب الإسلامية المتمرّدة المرتبطة بتنظيم القاعدة إلى إعلان مسؤوليتها عن الهجوم.

وخسرت حركة الشباب الجهادية بعد طردها من مقديشو عام 2011 معظم المدن التي كانت خاضعة لسيطرتها، لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية تشنّ منها هجمات انتحارية وعمليات أخرى تستهدف مصالح حكومية وعسكرية وأمنية وأماكن مدنية.

وتسعى الحركة المتطرفة لإسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي ومن قبل 20 ألف عنصر من قوة أميصوم الأفريقية.

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