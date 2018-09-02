ثلاثة قتلى على الأقل في اعتداء بسيارة مفخخة في مقديشو (السلطات)
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
مبنى مدمر في العاصمة الصومالية مقديشو بفعل تفجير سيارة مفخخة اسفر عن مقتل 14 شخصا في 22 آذار/مارس 2018.(afp_tickers)
قتل ثلاثة اشخاص على الأقل في انفجار سيارة مفخخة صباح الأحد في العاصمة الصومالية مقديشو، على ما أفاد الناطق باسم بلدية العاصمة صلاح حسن عمر.
واوضح الناطق ان انتحاريا هاجم بسيارته المفخخة المقار الادارية لاقليم هولواداغ بوسط مقديشو.
وتبنت حركة الشباب الإسلامية المتطرفة على الفور الهجوم.
وقال صلاح حسن عمر في موقع الحادث "استهدفت سيارة مفخخة المقار الادارية للاقليم. قتل ثلاثة اشخاص وأصيب العديدون".
واوضح ان الضحايا هم حراس امنيون كانوا متمركزين عند المدخل الرئيسي للمجمع.
وقال الشاهد ابوبكر ظاهر "كان الانفجار قويا جدا وطال عدة مبان مجاورة بينها مدرسة قرآنية ومسجد. اصيب ثمانية اشخاص بينهم طلبة المدرسة".
وبحسب محمد بشير وهو من سكان الحي ايضا فان معظم طلاب المدرسة كانوا غادروا المكان في استراحة قبل الانفجار.
وقال "كانت الحصيلة ستكون اكبر لكن لحسن الحظ كان الطلاب في استراحة عند وقوع الانفجار. وبقي بعضهم في المدرسة واصيب عدد منهم".
وقال التنظيم المتطرف ان هجومه استهدف المجمع الاداري.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب