ثلاثة قتلى على الأقل في انفجار للغاز هزّ مبنى سكنيا في روسيا (رسمي)

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 ديسمبر, 2018 07:47 ص

صورة وزعتها وزارة الحالات الطارئة الروسية لانفجار دمر مبنى سكنيا في مدينة مانييتوغورسك في الأورال في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وفقد 79 آخرون الاثنين في انفجار للغاز هزّ مبنى سكنيا في مدينة مانيتوغورسك الواقع في منطقة الأورال الروسية، حسبما أعلن مسؤول كبير.

وقال أوليغ كليموف حاكم منطقة شيليابينسك حيث تقع المدينة الصناعية إنه "تم انتشال ثلاثة أشخاص أحياء من تحت الأنقاض بينما قتل ثلاثة أشخاص آخرين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي".

وأضاف أن "مصير 79 شخصا آخرين غير معروف"، موضحا أن الشرطة تحقق لمعرفة أماكن وجود هؤلاء عند وقوع الانفجار.

وتجمع مئات الأشخاص خارج المبنى في درجة حرارة تبلغ 18 تحت الصفر.

وانهار المبنى الذي يتألف من 12 طابقا بأكمله. وظهر في لقطات بثها التلفزيون الوطني مئات من رجال الإنقاذ ينشطون وسط كتل من الاسمنت.

ونظرا لخطورة الحادث، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وزير الأوضاع الطارئة يفغيني زينيشيف ووزيرة الصحة فيرونيكا سكفورتسوفا التوجه إلى المكان لتنسيق عمليات الإغاثة شخصيا.

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