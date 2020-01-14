هذا المحتوى تم نشره يوم 14 يناير, 2020 02:12 م

فيضانات في محافظة سيستان بلوشستان في 13 كانون الثاني/يناير 2020

أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية الثلاثاء أن ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم في فيضانات ضربت في الأيام الماضية جنوب إيران وأدت إلى عزل مئات القرى.

وقالت "برس تي في"، الخدمة الانكليزية للتلفزيون الحكومي، على موقعها الالكتروني "حتى الآن قتل ثلاثة أشخاص وفقد رابع".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن فرق الإنقاذ استخدمت زوارق ومروحيات لنقل المساعدات بعدما قطعت المياه الطرق المؤدية إلى المناطق السكنية في محافظات هرمزكان وكرمان وسيستان بلوشستان.

وأوضح حاكم سيستان بلوشستان رحيمبخش باكانديش أنها لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى مدينة قصر قند وأربعين قرية مجاورة لها بالقرب من نهر فاضت مياهه في المحافظة.

وقالت الوكالة الرسمية إن 150 قرية تاثرت وآلاف المنازل دمرت أو تضررت في هذه المحافظة الواقعة في جنوب شرق إيران، موضحة أن 285 عائلة نقلت إلى خيام أعدتها منظمة الهلال الأحمر.

وصرح نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي أن "أكثر من عشرين ألف شخص في قرى سيستان بلوشستان فقدوا منازلهم بسبب الفيضانات".

ونقلت الوكالة عن الحرس الثوري أنه قام بتوزيع ألف طرد غذائي للمتضررين.

وفي محافظة كرمان أغلقت طرق وتضررت أربعون قرية بينما تم إنقاذ 61 شخصا في هرمزكان.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الطلابية (ايسنا) شبه الرسمية أن كمية الأمطار التي هطلت في محافظة هرمزكان (جنوب غرب) منذ الجمعة "غير مسبوقة".

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر "فيضانات غير مسبوقة تجتاح في ايران محافظة سيستان بلوشستان وتسبب اضرارا بشرية ومادية كبيرة".

وهذه الفيضانات هي الأسوأ في ايران منذ مقتل نحو سبعين شخصا بسبب أحوال جوية سيئة في 20 محافظة في نيسان/ابريل.

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