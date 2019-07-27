هذا المحتوى تم نشره يوم 27 يوليو, 2019 02:52 م

رجل يتلقى العلاج في مستشفى وزير أكبر خان في كابول حيث وقعت ثلاثة اعتداءات في 25 تموز/يوليو 2019

قتل ثلاثة عناصر من الشرطة الأفغانية في شرق أفغانستان السبت في هجوم بسيارة مفخخة تبنته حركة طالبان، وفق ما أعلنت السلطات.

وتوقفت عربة مدرّعة سرقت من قوات الجيش عند مدخل مقرّ الشرطة في اقليم اب بند في ولاية غزنة "وانفجرت"، كما قال لفرانس فرنس المتحدث باسم حاكم الولاية عارف نوري.

وأضاف أنّ ثلاثة عناصر من الشرطة قتلوا وأصيب 12 آخرون.

وأشار المتحدث باسم الشرطة المحلية أحمد خان سيرات إلى أنّ مباني المقر تضررت بشكل كبير.

ومساء الجمعة، تسبب هجوم آخر لطالبان في الولاية نفسها بمقتل ثلاثة عناصر من القوات الأمنية، بينهم قائد شرطة اقليم كوجياني، وفق عارف نوري.

وازدادت أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة في أفغانستان، بينما تجري الولايات المتحدة مفاوضات مع طالبان لمحاولة التوصل إلى اتفاق سلام بعد نحو 18 عاماً من الحرب.

وقتل الخميس عشرة اشخاص واصيب أكثر من 40 في ثلاثة هجمات في كابول، تبنتها طالبان وجماعة محلية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية.

ومن المتوقع أن يستأنف المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، الموجود حالياً في كابول، المفاوضات مع طالبان في الأيام المقبلة بالعاصمة القطرية الدوحة.

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