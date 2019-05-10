هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مايو, 2019 12:45 م

قضى ثلاثة مهاجرين غرقا الجمعة واعتبر عشرات آخرون مفقودين إثر غرق قارب في المياه الدولية قبالة تونس، وفق ما أفادت السلطات التونسية وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري إن مركب صيد تمكن من إنقاذ 16 مهاجرا، ناقلا عن الناجين أن ستين الى سبعين شخصا من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا في القارب الذي ابحر الخميس من زوارة في ليبيا.

ونقل الناجون الى إحدى البوارج العسكرية التونسية التي تشارك في عمليات البحث، بحسب المصدر ذاته، مضيفا أن مروحية مالطية تشارك أيضا في عمليات البحث.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق فان المركب الذي انطلق من ليبيا كان متجها بشكل غير قانوني الى ايطاليا وعلى متنه نحو 75 مهاجرا.

وفي وقت تبدي السلطات الايطالية مخاوف من أن تدفع المعارك في ليبيا آلاف الافارقة والليبيين الى ركوب البحر، قال وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني مرارا في نيسان/أبريل إنه لن يسمح لأحد بأن ينزل في ايطاليا.

وبحسب تقرير للمفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين فان البحر المتوسط كان "أكثر دموية من أي وقت مضى" في بداية 2018. وقدرت أن واحدا من كل 18 شخصا يحاول عبور المتوسط يلقى حتفه او يعتبر في عداد المفقودين.

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