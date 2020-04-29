هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2020 10:40 ص

أعلنت وزارة النفط في غينيا بيساو لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن ثلاثين عاملا في منصة نفطية للمجموعة الأميركية "اكسون-موبيل" في هذا البلد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنهم يشكلون حوالى ثلث العاملين وتم نقلهم ووضعهم في الحجر في العاصمة مالابو.

وتشكل عائدات النفط ومبيعات المحروقات أكثر من تسعين بالمئة من واردات التصدير لهذه الدولة الصغيرة الواقعة في وسط إفريقيا، و"اكسون-موبيل" هي اول منتج لهذا النفط.

وقال وزير المناجم والمحروقات غابريال مبيغا أوبيانغ ليما لفرانس برس "من أصل مئة شخص يعملون في المنصة سربنتينا، أثبتت الفحوصات إصابة ثلاثين بكوفيد-19 في 13 نيسان/ابريل".

وتم نقلهم إلى العاصمة مالابو ووضعهم في الحجر ويتابعهم طاقم طبي وطني، حسبما اضاف وزير النفط من دون أن يذكر أي تفاصيل عن حالتهم الصحية.

وقال أوبيانغ ليما إن "اكسون-موبيل" تنتج من المنصة "سربنتينا" التي تقع في قلب حقل زافيرو النفطي حوالى 74 الف برميل من النفط الخام يوميا. لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن أوضاعهم الصحية.

وقبل انتشار وباء كوفيد-19 كانت غينيا الاستوائية تنتج حوالى 120 ألف برميل من النفط يوميا.

وقال وزير الصحة في بيان إنّ بين هؤلاء العاملين المصابين بالفيروس مواطنين من غينيا الاستوائية ومن جنوب إفريقيا وفيليبينيين وهنودا وباكستانيين.

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