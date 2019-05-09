هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مايو, 2019 07:21 م

محققون عراقيون يحصون موقع انفجار في حي الكرادة في بغداد في 4 تموز/يوليو 2016.

قتل ثمانية أشخاص على الأقلّ وأصيب 15 آخرون بجروح في هجوم نفّذه انتحاري فجّر حزامه الناسف في سوق تجارية في شرق بغداد الخميس، بحسب ما أفاد مصدر أمني عراقي وكالة فرانس برس.

وقال ضابط في الشرطة العراقية برتبة مقدّم طالباً عدم كشف هويته إنّ "انتحارياً يرتدي حزاما ناسفاً فجّر نفسه قرب محال تجارية داخل سوق جميلة المزدحمة" بمدينة الصدر في شرق بغداد.

وأضاف أنّ الاعتداء أسفر عن "مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح".

بدوره، أكّد مصدر طبي في مستشفى الكندي لفرانس برس هذه الحصيلة.

ووقع الهجوم في الساعة التاسعة مساء (18,00 ت غ)، وهو وقت يتجمّع فيه الناس بعد الإفطار في شهر رمضان.

ولم تعلن أي جهة في الحال مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان العراق أعلن في نهاية 2017 دحر تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد.

لكنّ الجهاديين ما زالوا يملكون خلايا نائمة تنشط في بعض الأحيان وخصوصاً في المناطق الصحراوية الحدودية مع سوريا.

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