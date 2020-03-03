هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مارس, 2020 01:51 م

في ناشفيل بتنيسي بعد مرور الاعصار في 3 آذار/مارس 2020

أودت زوابع ضربت ولاية تينيسي الأميركية في وقت مبكر الثلاثاء بثمانية أشخاص على الأقل وخلفت أضرارا كبرى في منطقة ناشفيل كما أعلن مسؤولون.

وقالت ميليسا هاكس من وكالة إدارة الأحوال الطارئة في تينيسي "ثماني وفيات حتى الآن" سجلت في أربع مناطق في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة. وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية مباني مدمرة بالكامل بعد الزوابع ليل الاثنين الثلاثاء.

واقتلعت أشجار واعمدة كهرباء ودمرت منازل.

وغرد رئيس البلدية جون كوبر "ناشفيل تعاني ومجتمعنا يتألم".

وضربت الزوابع قبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع في 14 ولاية أميركية منها تينيسي ضمن "الثلاثاء الكبير" الذي يشكل محطة حاسمة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي.

ايبا/ليل/ب ق

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