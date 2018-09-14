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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 06:45 م 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:45

أضرار ناجمة عن الإعصار مانغكوت في الفيليبين في 15 إيلول/سبتمبر 2018

ضرب الإعصار العنيف مانغخوت الفيليبين السبت موقعا ثمانية قتلى على الأقل بعد أن أرغم عشرات الآلاف من الاشخاص على مغادرة منازلهم.

وكان حوالى أربعة ملايين شخص موجودين على طريق الاعصار المدمر في شمال لوسون، أكبر جزيرة في الارخبيل الفيليبيني.

وقال ريكاردو جالاد رئيس المكتب الوطني للدفاع المدني إن عدد القتلى "سيزداد على مر الوقت".

وبعد مرور مانغخوت الذي بات يتوجه نحو مناطق جنوب الصين المكتظة بالسكان، انتشر رجال الانقاذ الفيليبينيون في المناطق الريفية والجبلية الاكثر تضررا. وبلغت سرعة الرياح 330 كلم في الساعة في بعض الأماكن.

وبعدما ابتعد عن أراضي الفيليبين، رافقت رياح عاتية تبلغ سرعتها 160 كلم في الساعة الإعصار خلال عبوره البحر باتجاه الصين.

وظهر حجم الأضرار نهار السبت مع تكشف شقوق في سفوح الجبال امتلأت بالمياه، فيما اجتاحت الشوارع سيول جارفة، وأجلي السكان من منازلهم التي غمرتها المياه.

وغادر أكثر من 105 آلاف شخص منازلهم خوفاً من الإعصار في هذه المنطقة الريفية والزراعية.

- "نهاية العالم" -

تتعرض الفيليبين كل سنة لحوالى عشرين إعصارا تسفر عن مئات القتلى وتزيد من حدة الفقر والعوز.

والقتلى الثمانية الذين تم إحصاؤهم حتى الان في البلاد هم ستة أشخاص قتلوا في حوادث انزلاق للتربة وفتاة غرقت ورجل أمن لقي مصرعه من جراء سقوط جدار.

وإلى هذه الحصيلة تضاف وفاة امرأة جرفها البحر الهائج في تايوان. وتتعرض الجزيرة التي تبعد مئات الكيلومترات عن الفيليبين ومسار الإعصار لسقوط أمطار غزيرة تسبب بها.

وقال المسؤول في وكالة هيروشي ايشيهارا اليابانية للارصاد الجوية، لوكالة فرانس برس "من بين جميع الأعاصير هذه السنة، هذا الإعصار هو الأقوى، والرياح التي ترافقه هي الأعنف".

ويقول الفيليبينون الذين يعيشون في المنطقة المتضررة إنهم أمضوا ليلة بالغة الصعوبة من جراء الطبيعة الهوجاء.

وقالت بيبيث ساكوينغ (64 عاما) وهي من سكان لوسون في اتصال هاتفي مع فرانس برس "كان لدينا الانطباع بأن ما يحصل هو نهاية العالم. لم أستطع أن أنام"، ولحسن حظها قاوم منزلها الرياح.

- المتاجر تخلو من البضائع -

كان هايان في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 أعنف إعصار يضرب الفيليبين وتسبب بأمواج هائلة شبيهة بالتسونامي، وجرف كل ما في طريقه. وأسفرت الكارثة عن أكثر من 7350 قتيلا ومفقودا.

ويتوجه الإعصار الآن نحو جنوب الصين غير البعيد عن منطقة هونغ كونغ المستقلة.

وأعلنت شركة كاثاي باسيفيك الجوية في هونغ كونغ عن إلغاء أكثر من 400 رحلة في الأيام الثلاثة المقبلة.

ودعا مركز الأرصاد الجوية في هونغ كونغ إلى الحذر وتحدث عن "تهديد كبير" للسواحل الجنوبية للصين.

وبسرعة، خلت رفوف المتاجر الصغرى والكبرى في هونغ كوتغ من البضائع مع سعي السكان الى التزود بالمؤن تحسبا للإعصار، وهو أمر تكرر في ماكاو الصينية المجاورة.

وفي تايوان، دعت الرئيسة تساي اينغ-وين على موقع فيسبوك، السكان إلى توخي الحذر. وقالت إن "الإعصار قوي وحتى إذا لم يضرب تايوان، علينا أن نكون مستعدين وألا نستخف بالوضع".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب