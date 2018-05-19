ثمانية قتلى في تفجيرات استهدفت مباراة للكريكت في شرق افغانستان
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
مسجد في هرات في اول ايام رمضان في 17 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
قتل ثمانية اشخاص على الاقل وجرح 45 آخرون في سلسلة تفجيرات استهدفت مباراة للكريكت في جلال اباد بشرق افغانستان، حسبما اعلنت السلطات الافغانية السبت.
ووقع هذا الاعتداء حوالى الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي الجمعة بينما كانت المباراة جارية. وهو الاول الذي يسجل في افغانستان مع بدء شهر رمضان.
قال عطاء الله كوجياني الناطق باسم حاكم ولاية ننغرهار حيث تقع جلال اباد لوكالة فرانس برس ان ثلاث عبوات ناسفة زرعت في الملعب وانفجرت وسط المتفرجين.
واوضح ان "منظم مباريات دورة +كأس رمضان+ نقيب الله ظاهر قتل" في احد الانفجارات.
وبعيد ذلك، اكد مكتب الحاكم في بيان ان "الانفجارات الثلاثة اسفرت عن سقوط ثمانية قتلى و45 جريحا".
ولم تتبن اي جهة الهجوم لكن حركة طالبان اكدت انها لا تتحمل اي مسؤولية فيه. وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في رسالة على تطبيق "واتساب" ان "مجاهدينا لا علاقة لهم بتفجيرات جلال اباد".
وينشط في ولاية ننغرهار الواقعة على الحدود مع باكستان عدد كبير من مقاتلي طالبان وكذلك تنظيم الدولة الاسلامية الذي تمركز فيها منذ 2015.
وكان تنظيم الدولة الاسلامية تبنى في ايلول/سبتمبر 2017 هجوما انتحاريا على مباراة للكريكت في كابول اسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وخمسة جرحى.
ودان الرئيس الافغاني اشرف غني السبت اعتداء جلال اباد. وقال في بيان ان "الارهابيين لا يكفون عن قتل مواطنينا خلال شهر رمضان المبارك".
مام-وس-اش/اا/غد
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب