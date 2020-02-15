هذا المحتوى تم نشره يوم 15 فبراير, 2020 02:20 م

قتل 8 مدنيين على الأقل، بينهم طفل، الجمعة بضربة جوية في شرق أفغانستان فيما كانوا داخل شاحنة، وفق ما أعلنت السبت عوائل الضحايا ومسؤولون.

وأعلن المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطالله خوغياني "وقعت ضربة جوية في مقاطعة سرخ رود في ننغرهار"، مضيفاً أن "الهجوم كان يستهدف مقاتلي طالبان الذين كانوا يريدون إنشاء نقاط تفتيش على الطريق، لكن للأسف طال مدنيين".

وجاء الهجوم غداة إعلان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر عن التوصل لهدنة لمدة أسبوع في أفغانستان، في إطار مفاوضات تجريها واشنطن مع طالبان حول انسحاب محتمل للقوات الأميركية من البلاد. ولم يحدد إسبر متى ستبدأ فترة "خفض العنف".

ولم يعرف بعد من يقف خلف الضربة الجوية، لكن وحدها القوات الأميركية والأفغانية هي القادرة على شنّ ضربات جوية في البلاد.

وقال متحدث باسم القوات الأميركية لوكالة فرانس برس "نحن على علم بالاتهام ونحقق في الأمر"، في حين أكد متحدث باسم وزير الدفاع الأفغاني إطلاق الأخير تحقيقاً في الحادثة.

وأكد طالب خان أحد أقرباء الضحايا أنهم كانوا عائدين من نزهة حين قصفت شاحنتهم وقتل جميع من كان على متنها.

وروى شاه مير البالغ من العمر 70 عاماً لفرانس برس "أبنائي الثلاثة قتلوا"، مضيفاً "عندي 12 حفيداً، لا أعرف كيف سأربيهم".

وغالباً ما يقع مدنيون أفغان ضحايا عمليات عسكرية جوية أو برية بين القوات الحكومية والمدنيين.

وأواخر كانون الأول/ديسمبر، قدّرت مهمة الأمم المتحدة في أفغانستان عدد الضحايا المدنيين بمئة ألف بين قتيل وجريح، خلال عشر سنوات بسبب النزاع.

وفي الربع الأول من عام 2019، تسببت الضربات الجوية بقتل مدنيين أكثر مما تسببت به هجمات المتمردين وفق مهمة الأمم المتحدة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك