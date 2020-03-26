هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2020 03:59 م

صورة لعلم الأمم المتحدة أمام مقرها في نيويورك في 23 أيلول/سبتمبر 2019

طلبت ثماني دول في حالة نزاع مع الولايات المتحدة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة نُشرت الخميس، ممارسة الضغط على واشنطن لرفع عقوباتها، التي يقولون إنها تعيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى أنطونيو غوتيريش "نحضكم على المطالبة بالرفع الفوري والكامل لهذه التدابير غير القانونية والقسرية والتعسفية لممارسة ضغط اقتصادي (...) من أجل السماح باستجابة كاملة وفعالة من جميع أعضاء المجتمع الدولي في مواجهة فيروس كورونا".

والرسالة تحمل تاريخ الأربعاء ونشرتها البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على تويتر.

ويضيف الموقعون أن الهدف من البادرة هو "أيضا رفض تسييس مثل هذا الوباء".

ويخضع العديد من الموقعين لعقوبات اقتصادية أميركية شديدة وهم بالإضافة إلى إيران، إحدى الدول الأكثر تأثراً بالجائحة، روسيا والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وكوبا وسوريا.

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