ثوران بركان إتنا في صقلية يتسبب بهزة قوتها 4,8 درجات

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 ديسمبر, 2018 03:13 م

أحد سكان شارع في تسافيرانا إتنيا بالقرب من كاتانيا يعاين الأضرار التي تسببت بها هّزة أرضية في المنطقة، في 26 كانون الأول/ديسمبر 2018

أسفرت هزّة أرضية بقوّة 4,8 درجات ليل الثلاثاء الأربعاء ضربت منطقة بركان إتنا في صقلية الذي يشهد ثورانا منذ الاثنين، عن سقوط نحو عشرة جرحى إصاباتهم طفيفة وتسببت بانهيارات وألحقت أضرارا بعمارات قديمة، بحسب ما أعلنت السلطات الأربعاء.

ونقلت سيارات الإسعاف نحو عشرة أشخاص إلى المستشفيات يعانون إصابات طفيفة نتيجة سقوط حجارة، غير أن امرأة متقدّمة في السنّ تعرّضت لكسور، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "أجي". وقصد 18 شخصا آخر المستشفى من تلقاء انفسهم لاصابتهم بخدوش أو تعرضهم لحالات هلع.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين إن الهزّة وقعت عند الساعة 3,18 من ليل الأربعاء (2,18 ت غ) على عمق 1,2 كيلومتر فقط ما جعل سكان المنطقة كلها يشعرون بها.

ووقعت الهزّة القويّة في المنطقة الجنوبية الشرقية من البركان حيث تنتشر بلدات زراعية.

وشهدت منطقة البركان مئات الهزّات الخفيفة منذ الاثنين، لكن هذا الزلزال هو الأقوى منذ بدء الثوران في 23 كانون الأول/ديسمبر.

وأُغلق قسم صغير من الطريق السريعة المحاذية للبحر تحسّبا، في حين واصل مطار كاتانيا، كبرى مدن صقلية، العمل الأربعاء.

وتلت هذه الهزّة القويّة ارتدادات استمرّت ساعات عدة.

وأمضت عشرات الأسر الليل خارجا تحسّبا لأي هزّة قويّة جديدة.

وتعرضت ست بلدات لأضرار مادية وانهار برج كنيسة وسقطت جدران عمارة.

وبركان إتنا الواقع على ارتفاع 3300 متر هو أكبر البراكين الأوروبية التي لا تزال تشهد نشاطا، مع ثوران منتظم منذ ما لا يقل عن 2700 سنة.

وآخر مرة ثار فيها البركان كانت في ربيع 2017 وسجل آخر ثوران كبير بين 2008-2009.

وأشارت دراسة نشرت في نهاية آذار/مارس إلى أن بركان إتنا يقترب ببطء شديد من المتوسط بوتيرة 14 ملليمترا في السنة.

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