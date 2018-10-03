ثوران بركان سوبوتان في أرخبيل سولاويسي الإندونيسي
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صورة وزعتها وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا لبركان سوبوتان في جزيرة وسلاويسي في 03 تشرين الأول/اكتوبر 2018(afp_tickers)
بدأ بركان سوبوتان الأربعاء حالة ثوران في شمال شرق أرخبيل سولاويسي في إندونيسيا حيث تنبعث منه سحابة من الرماد البركاني على ارتفاع أربعة آلاف متر، لكنه لا يشكل أي خطر على السكان حسبما ذكرت السلطات المحلية.
وقالت وكالة إدارة الحالات الطارئة إنه "يجب على الناس أن يبقوا هادئين وأن يبقوا بعيدين أكثر من أربعة كيلومترات عن الفوهة ويضعوا أقنعة"، لكن "لا حاجة لإجلاء السكان حاليا".
ويظهر في صور تم نشرها عمود من الدخان على شكل فطر يمكن رؤيته على بعد كيلومترات.
ويبعد بركان سوبوتان على بعد نحو ألف كيلومتر عن مدينة بالو في جزيرة سولاويسي نفسها التي دمرها زلزال قوي بلغت شدته 7,5 درجات الجمعة، تلاه تسونامي، ما أسفر عن سقوط حوالى 1400 قتيل.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب