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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2018 09:03 ص 05 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 09:03

الشابة العراقية الإيزيدية ناديا مراد التي كانت من سبايا تنظيم الدولة الإسلامية والفائزة مع الطبيب الكونغولي دوني موكويغي بجائزة نوبل للسلام 2018، في صورة تعود إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2016 (afp_tickers)