جائزة نوبل للسلام للطبيب الكونغولي موكويغي والإيزيدية ناديا مراد
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
الشابة العراقية الإيزيدية ناديا مراد التي كانت من سبايا تنظيم الدولة الإسلامية والفائزة مع الطبيب الكونغولي دوني موكويغي بجائزة نوبل للسلام 2018، في صورة تعود إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2016(afp_tickers)
فاز دينيس موكويغي، الطبيب النسائي الذي يعالج ضحايا الاغتصاب في جمهورية الكونغو الديموقراطية، والشابة الإيزيدية ناديا مراد التي كانت من سبايا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، بجائزة نوبل للسلام الجمعة.
وأعلنت المتحدثة باسم لجنة نوبل النروجية بيريت رايس اندرسن أن الجائزة تكافئ الفائزين على "جهودهما لوضع حد لاستخدام العنف الجنسي كسلاح حرب".
ويجسد كلا من موكويغي ومراد برأي اللجنة "قضية عالمية تتخطى إطار النزاعات"، وهو ما تشهد عليه حركة #مي تو" التي أحدثت ثورة في العالم منذ سنة بعد الكشف عن اعتداءات جنسية ارتكبها المنتج الاميركي هارفي واينستاين.
وقالت رئيسة لجنة نوبل إن "دنيس موكويغي وناديا مراد جازفا شخصيا بحياتهما عبر النضال بشجاعة ضد جرائم الحرب والمطالبة باحقاق العدالة للضحايا".
وأضافت "لا يمكن الوصول الى عالم أكثر سلمية إلا إذا تم الاعتراف بحقوق النساء الاساسية وأمنهن والحفاظ عليهما في أوقات الحرب".
ا ف ب/دص/نور
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب