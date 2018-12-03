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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 ديسمبر, 2018 12:04 م 03 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 12:04

صورة من الأرشيف في 25 نيسان/ابريل 2013 ونشرها مركز جورج بوش الرئاسة تظهر الرؤوساء السابقين جيمي كارتر، بيل كلينتون، جورج بوش الابن، وباراك أوباما في مكتبة جورج بوش في تكساس

بدأ الوداع الأخير للرئيس الأميركي الراحل جورج بوش الأب الإثنين بعد نقل جثمانه على متن طائرة "إيرفورس وان" الرئاسية من تكساس إلى واشنطن حيث سُجّي في القاعة المستديرة في مبنى الكونغرس لإتاحة الفرصة للأميركيين لإلقاء نظرة أخيرة عليه.

وتوفّي جورج بوش الأب، الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة الجمعة عن 94 عاما في منزله في هيوستن. وقال صديقه ومستشاره جيمس بيكر الأحد على شبكة إيه.بي.سي إنه "توفي بسلام".

وسيتم تكريم بوش - الرئيس الوحيد الذي تولى ابنه الرئاسة في حياته - لمدة أربعة أيام في واشنطن وفي تكساس حيث سيُدفن الخميس.

وستُتوّج مراسم تكريمه الأربعاء بجنازة رسمية في كاتدرائية واشنطن الوطنية، لتكون أول جنازة رئاسية منذ وفاة الرئيس الأسبق جيرالد فورد في 2006.

كان بوش طياراً عسكرياً أثناء الحرب العالمية الثانية، وشغل منصب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، وكان نائب الرئيس رونالد ريغان قبل أن يفوز بالرئاسة.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب - الذي تصادم مع عائلة بوش مرارا - الأربعاء يوم حداد رسمي وقال إنه سيشارك في الجنازة.

وكتب ترامب على تويتر "أتطلع لأكون مع عائلة بوش للتعبير عن احترامي للرئيس جورج بوش".

- مراسم التكريم -

نُقل جثمان بوش على متن طائرة الرئاسة من طراز بوينغ 747 والتي أمر ترامب بإرسالها من هيوستن إلى قاعدة أندروز العسكرية في مريلاند، على أن تبدأ مراسم الحداد عند الساعة 16,30 ت غ الإثنين بوصول الجثمان.

وتقليديّاً، تُعرف الطائرة باسم "ايرفورس وان" عندما يكون الرئيس الحالي على متنها.

وكتب المتحدث باسم العائلة جيم ماكغارث "يوم جميل في تكساس +الرؤية غير محدودة+ سيدي الرئيس" في اقتباس لعبارة كان يحبها الرئيس بوش ابان عمله في سلاح البحرية، والتي استخدمها أفراد عائلته وأصدقاؤه لنشر خبر وفاته.

وقف جورج بوش الابن - الرئيس ال43 للولايات المتحدة - وأقارب وأحباء الرئيس الراحل واضعين أياديهم على قلوبهم اثناء نقل الجثمان المغطى بالعلم الأميركي. قبل أن يستقلّ أفراد العائلة الطائرة إلى واشنطن.

ويُسجّى جثمان بوش في مبنى الكونغرس من مساء الإثنين حتى صباح الأربعاء، ويحيط به حرس الشرف على مدار الساعة.

ويتوقّع أن يتدفق الآلاف على مبنى الكونغرس لإلقاء النظرة الأخيرة على بوش.

بعد ذلك، يُنقل النعش إلى الكاتدرائية لإقامة الجنازة الأربعاء، وهي الرابعة الذي تُقام هناك لرئيس سابق.

ويُتوقّع أن يحضر الجنازة عشرات القادة الأجانب بينهم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل وشخصيات أميركية.

وقال رئيس الوزراء الكندي السابق بريان مولروني لصحيفة بوليتيكو إنه سيلقي كلمة خلال الجنازة.

بعد ذلك، يُنقل النعش جوًا إلى هيوستن حيث يسجى جثمانه في كنيسة سانت مارتن التي ترتادها عائلة بوش منذ عقود، حتى قداس الجنازة يوم الخميس.

ولاحقًا يُنقل الجثمان بالقطار لدفنه في مكتبة جورج بوش الرئاسية في كولدج ستيشن في تكساس.

وسيدفن بوش إلى جانب زوجته باربرا التي توفيت في نيسان/ابريل وابنتهما روبن التي توفيت بعد إصابتها بسرطان الدم في سن الثالثة.

- شهادات الأصدقاء -

انضم بيكر، الذي عمل وزيرا للخارجية في عهد بوش، إلى آخرين في الإشادة ببوش على شاشات التلفزيون الاحد.

ووصفه بيكر بأنه "أفضل رئيس خدم لولاية واحدة" في إشارة إلى أكبر اخفاقات بوش السياسية بعد أن خسر انتخابات 1992 لصالح بيل كلينتون.

وأكد بيكر نجاحات صديقه في السياسة الخارجية: إدارته لإنهاء الحرب الباردة، والتفاوض على معاهدتين لخفض الأسلحة النووية، وحشد تحالف دولي لإخراج القوات العراقية من الكويت في حرب الخليج الأولى.

وقال كولن باول، الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال تلك الحرب، إنه كان واثقا من قيادة بوش لأنه "كان يعرف ما هو القتال. وكان يعرف ما هو معنى موت الناس .. وأراد تجنب حرب".

وعانى الرئيس السابق لسنوات من مرض باركنسون الذي اقعده على كرسي متحرك، وكان يُنقل إلى المستشفى مرارا خصوصا بعد وفاة زوجته باربرا.

وقال بيكر لشبكة إي بي سي، إن الأمور أخذت منحى إلى الأسوأ الأسبوع الماضي.

واضاف أنه عندما أخبر أحد مساعدي بوش الرئيس السابق أن بيكر يزوره الجمعة "استفاق وفتح عينيه. ونظر إلي وقال +مرحبا بيكر. إلى أين نحن ذاهبون".

وقال إنه رد عليه قائلا "نحن ذاهبون إلى الجنة".

ورد بوش "جيد. هذا هو المكان الذي أريد أن أذهب اليه".

وقال بيكر إن كلمات بوش الأخيرة كانت في ختام مكالمة هاتفية مع ابنه جورج حيث قال "وأنا كذلك أحبك".

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