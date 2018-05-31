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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 09:46 ص 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:46

نهر اونا شمال غرب بلدة بيهاتش البوسنية التي يتوقف فيها المهاجريون من آسيا وافريقيا قبل مواصلة طريقهم الى الحدود البوسنية-الكرواتية، في 11 ايار/مايو.

اصيب طفلان مهاجران هما افغاني وعراقي يبلغ عمرهما 12 عاما، الاربعاء بجروح بالغة حين اطلقت الشرطة الكرواتية النار على شاحنة كانت تقلهما كما اعلن ناطق باسم الشرطة.

وقال الناطق اليس زودان لوكالة فرانس برس ان شاحنة صغيرة رفضت التوقف عند نقطة تفتيش قرب الحدود مع البوسنة عند الساعة 20,00 ت غ، مضيفا ان الشرطة فتحت حينئذ النار قبل ان تعرف ان طفلين اصيبا، وهما في عداد المهاجرين ال29 الذين كانوا على متنها.

واضاف انه تم نقل الطفلين اللذين "اصيبا بجروح بالغة" الى المستشفى في زادار (جنوب) وانهما الان "في حالة مستقرة" بدون اعطاء المزيد من التفاصيل حول طبيعة اصابتهما. وبحسب وسائل اعلام محلية فان حياتهما ليست في خطر.

وتابع الناطق ان الشاحنة التي كانت قادمة من البوسنة اجتازت بشكل غير شرعي الحدود ورفضت مرتين الانصياع لطلبات الشرطيين بالتوقف.

وقال "قام السائق بالتوجه نحو الشرطة، وحاول مرتين اقتحام الحاجز".

وواجهت كرواتيا والمجر وبلغاريا، دول الاتحاد الاوروبي الاولى على طريق المهاجرين مرورا بالبلقان، انتقادات متكررة بسبب العنف بحق المهاجرين من قبل الشرطة.

وكانت منظمة اطباء بلا حدود في صربيا اعتبرت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي "ان العنف بحق الاطفال والشباب الذين يحاولون مغادرة صربيا يشكل حاليا امرا ثابتا ويمارس غالبيته في هذه الحالات شرطيون على حدود الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي".

وسلك مئات آلاف الاشخاص طريق البلقان في العام 2015 قبل ان يقرر الاتحاد الاوروبي اغلاق حدوده امامهم في اذار/مارس 2016. لكن مئات الاشخاص لا يزالون يحاولون يوميا اجتياز الحدود بشكل سري في ظروف خطيرة في غالب الاحيان.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب