جرح عنصري أمن اسرائيليين في عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس ومقتل المهاجم

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 06:24 ص

صورة تظهر البلدة القديمة في القدس بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2018

طعن مسلح عنصري أمن إسرائيليين في البلدة القديمة في القدس ما تسبب بجرحهما قبل أن تطلق الشرطة النار على المهاجم وترديه قتيلا، بحسب بيان للشرطة.

وأفاد البيان أن عنصري شرطة الحدود المصابان ليسا بحالة خطر، لكنه لم يورد أي تفاصيل عن هوية المهاجم.

والبلدة القديمة في القدس مقسمة بين الاسرائيليين والفلسطينيين لكنها خاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية.

ويأتي الهجوم على وقع القلق المتزايد بشأن ارتفاع منسوب العنف في النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي.

وفي حادثين منفصلين وقعا ليل الأربعاء وصباح الخميس، قتلت السلطات الإسرائيلية فلسطينيين تتهمهما بتنفيذ هجمات ضد مواطنين إسرائيليين.

وتضم البلدة القديمة أهم المواقع المقدسة بالنسبة للديانات المسيحية واليهودية والإسلام لكنها شهدت عدة اعتداءات نفذها فلسطينيون بسكاكين في كثير من الحالات.

وتراجع عدد الهجمات على غرار هجوم الخميس خلال السنوات الأخيرة لكنها لا زالت تتم بوتيرة أقل.

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