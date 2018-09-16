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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 سبتمبر, 2018 05:16 ص 16 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 05:16

متظاهر يقف في وجه قوات مكافحة الشغب خلال تظاهرة ضد رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا في العاصمة ماناغوا في 15 أيلول/سبتمبر 2018

جرح شخصان على الأقل بالرصاص السبت في هجوم على تظاهرة للمعارضة ضد رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا في العاصمة ماناغوا، حسبما ذكر شهود عيان.

وقام مسلحون على دراجات نارية ويرتدون لباسا مدنيا، بفتح النار على المتظاهرين في حي دوكوالي، ما أدى إلى جرح امرأة في الثانية والثلاثين من العمر ورجل يبلغ عمره 57 عاما.

وقال شاب ملثم حاول مع آخرين اعتقال المهاجمين، لصحافيين "كان هناك ثلاثة أشخاص على دراجة نارية وبدأوا إطلاق النار". وأصيبت المرأة بالرصاص في ساقها والرجل برصاصة في البطن، حسب الشاهد نفسه.

من جهتها، اتهمت الشرطة في بيان "المجموعات الانقلابية الإرهابية"، في إشارة إلى المتظاهرين، بإطلاق النار على المرأة.

ونجح المتظاهرون في الالتفاف على محاولات شرطة مكافحة الشغب منع مسيرتهم في العديد من أحياء العاصمة.

وعلى الرغم من الهجوم، واصلوا مسيرتهم وهم يهتفون "حرية"، مطالبين بالإفراج عن مئات "السجناء السياسيين" وبرحيل حكومة أورتيغا الذي يحكم البلاد منذ 2007.

وبدأت التظاهرات ضد الحكومة قبل خمسة أهشر واستمرت على الرغم من القمع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 320 قتيلا وألفي جريح وتوقيف أكثر من 300 متظاهر وإقالة أكثر من 400 طبيب ومدرس.

وقد بدأت الحركة الاحتجاجية التي بلغت مستوى غير مسبوق في نيكاراغوا، في 18 نيسان/أبريل ضد إصلاح لنظام الضمان الاجتماعي، تخلت عنه الحكومة

وتتهم المعارضة أورتيغا (72 عاما) بإقامة نظام ديكتاتوري يتسم بالفساد والمحسوبية، مع زوجته التي تشغل منصب نائب الرئيس روزاريو موريو.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب