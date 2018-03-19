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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 10:25 ص 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 10:25

عناصر من شرطة ولاية تكساس يحرسان مدخل كنيسة في ساذرلاند سبرينغز، 6 ت2/نوفمبر 2017

جرح شخصان في انفجار غامض في احد منازل اوستن في ولاية تكساس الاميركية ليل الاحد الاثنين، هو الرابع من نوعه الذي تشهده المدينة هذا الشهر، بحسب ما اعلنت الشرطة.

وكانت الشرطة وجهت قبل ساعات من الانفجار الاخير نداء مباشرا الى منفذ مجهول او منفذين مجهولين يشتبه في انهم تركوا طرودا ادى انفجارها في الثاني من آذار/مارس الى مقتل رجل يبلغ من العمر 39 عاما، وطردين مفخخين في 12 اذار/مارس ادى انفجار احدهما الى مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما.

واعلنت اجهزة الاسعاف في المقاطعة على تويتر انها استجابت لتقارير بوقوع انفجار قرابة الساعة 20,30 من الاحد (01,30 ت غ الاثنين) ونقلت رجلين في العشرين من العمر الى المستشفى بعد ان اصيبوا بجروح بالغة.

وتحقق السلطات في الانفجارات السابقة وتشتبه في انها بدافع الكراهية نظرا الى ان القتيلين من اصول افريقية، وان سيدة من اصول لاتينية تعرضت لاصابات بالغة.

ولم تشر الشرطة الى عرق ضحيتي انفجار الاحد.

وقال قائد شرطة اوستن براين مانلي في مؤتمر صحافي بعد الانفجار "ابقوا داخل منازلكم الى ان نتمكن من ضمان امن هذا الحي". واضاف "لن يحصل ذلك حتى بزوغ الفجر على اقل تقدير بسبب الظلام والمنطقة التي علينا مسحها للتأكد من ان هذا الحي آمن".

وقال مانلي إنه بسبب الظلام "لم يتسن لنا معاينة موقع الانفجار لتحديد ما جرى".

وتعتقد الشرطة ان هناك رابطا بين انفجار الاحد والانفجارات السابقة. وكافة الطرود الكرتونية تم تسليمها باليد وليس بواسطة خدمات البريد. كما ان القنابل صنعت بواسطة ادوات منزلية متوفرة في متاجر بيع المعدات.

ونقل تقرير لصحيفة "اوستن-اميركان ستيتسمان" عن مانلي قوله إن عبوة الاحد قد يكون تم تفجيرها بواسطة اسلاك، على عكس الانفجارات السابقة.

ويعمل فريق من مئات العناصر على حل القضية، بينهم خبراء في تحديد ملامح المجرمين وخبراء من مكتب التحقيقات الفدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

وكان مانلي توجه الاحد في مؤتمر صحافي بشكل مباشر الى المنفذ المجهول او المنفذين المجهولين للانفجارات.

وقال مانلي "نريد ان نعرف ما الذي اوصلكم الى هذه المرحلة، ونريد ان نصغي اليكم".

واعلنت الشرطة انها رفعت المكافأة المالية المخصصة من قبل المدينة والولاية لمن يقدم معلومات تقود الى توقيف المسؤولين عن الانفجارات الى 115 الف دولار.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب