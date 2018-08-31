هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 10:55 ص 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:55

عناصر الامن يضربون طوقا امام محطة القطارات المركزية في امستردام الجمعة 31 آب/اغسطس 2018 بعد جرح شخصين في هجوم بسكين

أصيب شخصان بجروح في هجوم بسكين في محطة القطارات المركزية المزدحمة في أمستردام صباح الجمعة وفق الشرطة التي قالت إن عناصرها أطلقوا النار على المهاجم المفترض مما أدى إلى إصابته بجروح.

وقال الشرطة في تغريدة على تويتر "تم إطلاق النار على مشتبه به بعد حادثة طعن في أمستردام سنترال ستيشن"، محطة القطارات المركزية في أمستردام.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم إرهابيا.

وقالت الشرطة لوسائل إعلام هولندية إن دوافع المهاجم غير معروفة، وغردت فيما بعد إنها "تنظر في جميع السيناريوهات".

وأغلقت الشرطة منصتين فقط أمام الركاب في المحطة الكائنة في وسط العاصمة التاريخي الذي تعبره القنوات المائية.

وأكدت شرطة امستردام أن الجريحين والمهاجم المفترض نقلوا إلى المستشفى، دون الكشف عن حالتهم.

وقال شاهد عيان لإذاعة امستردام-إيه.تي المحلية إن المهاجم رجل ثلاثيني.

ويعتقد أن أحد الجريحين شاب أجنبي طعن في اليد.

وهرعت العديد من سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف أمام المحطة المبنية من أحجار الطوب الحمراء، وفرض طوق أمني في المحيط.

وأظهرت صور نشرها أشخاص كانوا في المحطة على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر الأمن وهم يوجهون الركاب نحو المخارج فيما وصل المسعفون مع حمالات.

وبقيت هولندا بمنأى عن الهجمات الإرهابية التي هزت جيرانها الأوروبيين في السنوات الماضية.

لكن وسط مخاوف وتقارير بأن أشخاصا مرتبطين ببعض الهجمات ربما مروا لفترة قصيرة في هولندا، يقول مسؤولو الأمن والاستخبارات إن مستوى التهديد كبير.

ويستخدم حوالى 250 ألف شخص محطة سنترال ستيشن يوميا، بحسب دليل سياحي لأمسترادام.

وقالت الشرطة إن قطارات الترام التي تنطلق من أمام المحطة متوقفة، دون مزيد من التفاصيل.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب