هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس, 2019 02:18 م

صورة التُقطت في 30 كانون الأول/ديسمبر 2018 تظهر فيها آليات عسكرية أميركية في منبج في شمال سوريا

استهدف انتحاري يقود سيارة مفخخة السبت دورية للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن والقوات الكردية في مدينة منبج في شمال سوريا، ما تسبب بإصابة مقاتلين كرديين بجروح، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، في ثالث اعتداء يتبناه تنظيم الدولة الإسلامية منذ مطلع العام.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "انتحارياً يقود سيارة مفخخة استهدف دورية مؤلفة من عربة مصفحة تابعة للتحالف وشاحنة صغيرة تقل مقاتلين أكراد، لدى مرورها على أطراف مدينة منبج".

وتسبب التفجير بسقوط جريحين على الأقل من القوات الكردية المرافقة لقوات التحالف، وفق المرصد.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي شون راين لوكالة فرانس برس تعليقاً على الاعتداء "لم يُقتل أو يُصب أي جندي أميركي اليوم" في سوريا.

وتبنّى تنظيم الدولة الإسلامية عبر وكالته الدعائية "أعماق"، وفق ما نقلت حسابات جهادية على تطبيق تلغرام، تنفيذ الهجوم. وأوردت الوكالة "هجوم استشهادي بسيارة مفخخة يضرب رتلاً" للقوات الكردية. وأضافت أن الرتل كان يضم "عناصر من القوات الأميركية".

ويعد هذا التفجير الثالث الذي يتبناه التنظيم ويستهدف دورية للتحالف الدولي في شمال شرق سوريا، إذ استهدف تفجير انتحاري رتلاً أميركياً في 21 كانون الثاني/يناير في ريف الحسكة الجنوبي، وأسفر عن مقتل خمسة مقاتلين أكراد كانوا برفقته.

وسبقه تفجير انتحاري في 16 كانون الثاني/يناير استهدف دورية أميركية تابعة للتحالف وسط مدينة منبج، ما تسبب بمقتل عشرة مدنيين وخمسة مقاتلين محليين بالإضافة إلى أربعة اميركيين هما جنديان وموظف مدني يعمل لصالح وزارة الدفاع الأميركية وموظفة متعاقدة مع الوزارة.

وكان هذا التفجير الأكثر دموية بين التفجيرات التي استهدفت القوات الأميركية في سوريا منذ العام 2014. ووقع بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره سحب قواته كافة من سوريا بعدما حققت هدفها بـ"إلحاق الهزيمة" بتنظيم الدولة الإسلامية.

وبعد التفجير الانتحاري، توعد التنظيم في بيان نقلته حسابات جهادية على تطبيق تلغرام، القوات الأميركية وحلفاءها برؤية "ما تشيب من هوله رؤوسهم"، مؤكداً أن ما جرى هو "أول الغيث".

ويأتي هذا الاستهداف بينما توشك "خلافة" التنظيم المتطرف على الانهيار، بعدما بات آخر مقاتليه محاصرين في مساحة تُقدر بأقل من نصف كيلومتر مربع داخل بلدة الباغوز في شرق سوريا. ويحتفظ التنظيم بوجوده في البادية السورية المترامية.

ورغم الخسائر الميدانية اليتي مُني بها خلال العامين الأخيرين، لا يزال التنظيم يتحرّك من خلال "خلايا نائمة" تقوم بوضع عبوات أو تنفيذ عمليات اغتيال أو خطف أو تفجيرات انتحارية تستهدف مواقع مدنية وأخرى عسكرية.

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