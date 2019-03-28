هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مارس, 2019 02:29 م

عرضت أربع منظمات انسانية غير حكومية كبيرة، لفترة وجيزة، على واجهة الجمعية الوطنية، ليل الأربعاء الخميس، رسائل تدين بيع الأسلحة الفرنسية إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين تخوضان حربا في اليمن.

وفي الساعة الثانية من صباح الخميس، استخدمت جهازا لتعرض بحروف عملاقة على أعمدة البرلمان، عبارات: "أربع سنوات من الحرب في اليمن - مقتل الآلاف من المدنيين - في فرنسا، بيع الأسلحة يؤمن مبالغ طائلة - في اليمن، تكلفته باهظة".

ولم تطلب الجمعيات الإذن لتنفيذ هذا العرض الذي استمر لحوالى عشر دقائق وتوقف لدى مرور سيارة شرطة لم تتدخل. ولم يتم القبض على أحد، كما قال لوكالة فرانس برس أحد منظمي العملية.

وتحمل الرسائل تواقيع منظمات "تحرك ضد الجوع" و"كير" و"أطباء العالم" و"أوكسفام-فرنسا"، والتي اوضحت الخميس في بيان أنها تنوي بذلك اطلاق "صرخة إنذار" تهدف إلى "وضع فرنسا أمام مسؤولياتها".

وكتبت المنظمات غير الحكومية "من خلال هذا الإجراء، نحث البرلمان على الاضطلاع بدوره في الإشراف على التحرك الحكومي لضمان عدم تورط فرنسا في جرائم حرب في اليمن". واضاف البيان ان "هذه الحرب تغذيها فرنسا، التي لدى صناعة الأسلحة فيها عميلان رئيسيان في النزاع: السعودية، العميل الثاني لفرنسا، والإمارات العربية المتحدة، في المركز السادس".

وخلصت المنظمات غير الحكومية الى القول "من خلال الاستمرار في تصدير أسلحة يُحتمل أن تستخدم في اليمن، تنتهك فرنسا التزاماتها الدولية، بما في ذلك الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي والمعاهدة حول تجارة الأسلحة، التي تحظر نقل الأسلحة إلى بلدان من المحتمل أن تستخدمها ضد المدنيين".

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