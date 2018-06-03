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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يونيو, 2018 05:38 ص 03 يونيو 2018 - آخر تحديث - 05:38

تمثل الجهادية الفرنسية ميلينا بوغدير الاحد امام القضاء العراقي في جلسة محاكمة جديدة قال محاميها انها نجمت عن "ضغوط" مارستها باريس.

وكانت ميلينا بوغدير التي تواجه حكما بالإعدام في حال إدانتها بتهمة الانتماء الى تنظيم الدولة الاسلامية، اوقفت صيف 2017 في الموصل "عاصمة" التنظيم الجهادي في العراق حينذاك.

وحكم عليها في شباط/فبراير بالسجن سبعة اشهر بعد ادانتها بالدخول الى العراق بطريقة غير شرعية، وكان يفترض ان يتم ابعادها الى فرنسا.

لكن محكمة التمييز العراقية أعادت دراسة الملف، واعتبرت أن الأمر "لم يكن دخولا غير شرعي بسيط، لأنها كانت تعلم أن زوجها سينضم إلى" تنظيم الدولة الإسلامية، وتبعته "رغم علمها بذلك".

وتحاكم السيدة البالغة من العمر 27 عاما والام لاربعة اولاد اعيد ثلاثة منهم الى فرنسا، منذ الثاني من ايار/مايو بتهمة الارهاب وقد يحكم عليها بالإعدام لانتمائها إلى تنظيم "إرهابي". وستعقد الجلسة المقبلة من محاكمتها في الثالث من حزيران/يونيو.

وقال وليام بوردون المحامي الفرنسي لبوغدير الموجود في بغداد ان "هناك تساؤلات كبيرة بشأن الضغوط التي ماسرتها فرنسا لاجراء محاكمة جديدة".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان صرح الخميس ان الفرنسية ميلينا بوغدير "ارهابية من داعش قاتلت ضد العراق" لذلك يجب ان تحاكم في هذا البلد.

وقال للشبكة الاخبارية "ال سي اي" ان "السيدة بوغدير مقاتلة. عندما يذهب احد الى الموصل (شمال العراق) في 2016، فهذا من اجل ان يقاتل ولذلك تحاكم في المكان الذين ارتكبت فيه ممارساتها". واضاف "هذا هو المنطق الطبيعي. قاتلت ضد الوحدات العراقية، لذلك تحاكم في العراق".

وتطالب عائلة بوغدير ومحاموها باعادتها الى فرنسا حيث "ذكر قاض للتحقيق في مذكرة توقيف انه يرغب في مقابلتها في مكتبه"، كما قال المحامي بوردون.

وفي فرنسا، ذكر مصدر قضائي ان مذكرة بحث صدرت بحق بوغدير في اطار تحقيق قضائي فتح في باريس في 02 آب/اغسطس 2016 بتهمة "المشاركة في عصابة ارهابية اجرامية".

وقال بوردون ان هناك "تناقضا غير مسبوق بين السلطة السياسية الفرنسية والقضاء"، مشيرا الى انه وجه رسالة الى لودريان مع زميليه مارتان براديل وفنسنت برينغارت.

وفي الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، يدين المحامون الثلاثة وجود "رغبة في الا تعود موكلتهم، باي ثمن وخلافا للمبادىء الاساسية"، معتبرين انه "تدخل غير مسبوق".

وبعد حكم اول لا يتطابق مع الاحكام القاسية التي تصدر عادة على الاجانب المدانين بالانتماء الى تنظيم الدولة الإسلامية، رأت محكمة التمييز ان بوغدير تبعت زوجها مع انها كانت "على علم" بوضعه.

وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية في 17 نيسان/أبريل حكما بالسجن المؤبد بحق الجهادية الفرنسية جميلة بوطوطعو بعد إدانتها بالانتماء الى تنظيم الدولة الاسلامية، خلال محاكمة جرت في بغداد ادعت خلالها بأن زوجها خدعها.

وحكمت محاكم بغداد منذ بداية العام الحالي، على اكثر من 300 من الجهاديين الأجانب بالإعدام أو السجن مدى الحياة، بحسب ما ذكر مصدر قضائي لفرانس برس.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب