جلسة مغلقة لمجلس الأمن الجمعة بشأن الانتخابات في الكونغو الديموقراطية

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يناير, 2019 01:56 ص

يعقد مجلس الأمن الدولي عصر الجمعة جلسة مغلقة يبحث خلالها في موضوع الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر إنّ الاجتماع الذي دعت إليه فرنسا سيعقد في الساعة 15,00 (20,00 ت غ)، في وقت ينتظر فيه العالم صدور نتائج هذه الانتخابات.

واستأنفت الكنيسة الكاثوليكية في جمهورية الكونغو الديموقراطية الخميس دورها في التصدّي للسلطة بإعلانها أنّها تعرف اسم الفائز في الانتخابات الرئاسية ومطالبتها لجنة الانتخابات الوطنية المستقلّة "بنشر نتائج الانتخابات بما يتماشى مع الحقيقة والعدالة".

ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة أخرى، علنية هذه المرّة، حول جمهورية الكونغو الديموقراطية الثلاثاء المقبل.

والخميس دعت الولايات المتحدة السلطات الانتخابية في جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى "احترام" خيار الناخبين الكونغوليين الذين أدلوا بأصواتهم الأحد لانتخاب رئيس جديد للبلاد، عبر نشر نتائج "صحيحة".

كما طالبت واشنطن كينشاسا بإعادة العمل بخدمة الانترنت المقطوعة منذ الإثنين وبالسماح لوسائل الاعلام بأن تعمل "بحرية".

وازداد مستوى التوتر في الكونغو الديموقراطية بعد إعلان اللجنة الانتخابية أنّها قد تتأخر في الإعلان عن اسم الفائز بهذه الانتخابات والذي سيخلف جوزيف كابيلا، أول رئيس يتخلّى عن السلطة بقوة الدستور وليس العنف منذ نال هذا البلد استقلاله عام 1960.

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